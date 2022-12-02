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В Белгороде с 3 декабря открывается ледовый каток

Сегодня, 16:00
Фото: Соцсети врио мэра Белгорода Валентина Демидова
Ледовый каток в Центральном парке
Ледовые дорожки в Центральном парке заработают с 17:00, сообщил в своих соцсетях врио мэра Валентин Демидов.

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов сообщил об открытии ледовых дорожек в Центральном парке с 3 декабря. Первых посетителей на катке ждут уже в 17:00.

В этом году удалось обустроить ледовое полотно силами Белгоблагоустройства. Подрядчиков не привлекали. Результатом я доволен, и дополнительных средств не потребовалось.
Валентин Демидов, врио мэра Белгорода

Вход на ледовые дорожки бесплатный, коньки можно брать в прокат на месте — их будет доступно порядка 200.

Напомним, что протяжённость ледовых маршрутов в Центральном парке составляет 400 метров, площадь катка — 1,4 тыс. кв. м. Кроме того, каток на Соборной площади в этом году решили не устанавливать.

Вход на каток в Центральном парке в Белгороде останется бесплатным
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