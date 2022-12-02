В Белгороде с 3 декабря открывается ледовый каток

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов сообщил об открытии ледовых дорожек в Центральном парке с 3 декабря. Первых посетителей на катке ждут уже в 17:00.
В этом году удалось обустроить ледовое полотно силами Белгоблагоустройства. Подрядчиков не привлекали. Результатом я доволен, и дополнительных средств не потребовалось.
Валентин Демидов, врио мэра Белгорода
Вход на ледовые дорожки бесплатный, коньки можно брать в прокат на месте — их будет доступно порядка 200.
Напомним, что протяжённость ледовых маршрутов в Центральном парке составляет 400 метров, площадь катка — 1,4 тыс. кв. м. Кроме того, каток на Соборной площади в этом году решили не устанавливать.