Участники СВО — добровольцы из Подмосковья получили награды от Воробьева

Орден Мужества был вручен на основании указа президента РФ за проявленный героизм и умелое командование начальнику штаба батальона, капитану по имени Артем. Он отправился на СВО из городского округа Электросталь. Ранее на протяжении пятнадцати лет служил в армии и после начала специальной военной операции записался добровольцем. Артем имеет должность заместителя командира батальона. В ней он руководил разведывательно-огневой группой, уничтожил три единицы живой силы противника, пулеметный расчет и вывел из строя боевую машину пехоты националистов, что способствовало дальнейшему продвижению батальона. Также мужчина оказал после боя помощь сослуживцу, который получил ранение.