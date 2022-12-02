Участники СВО — добровольцы из Подмосковья получили награды от Воробьева

Издание newizv.ru пишет, что Воробьев сказал, что гордится тем, как военнослужащие выполняли свой долг, и отметил, что знает об их подвигах, что каждый достойно участвовал в боевых действиях.
Воробьев отметил, что в Московской области добровольцев очень много и власти занимаются вопросами их подготовки к участию в специальной военной операции. При этом, по словам губернатора Московской области, одна из важных задач — поддержка семей военнослужащих, о чем говорят сами добровольцы, когда уходят в зону проведения спецоперации.
Орден Мужества был вручен на основании указа президента РФ за проявленный героизм и умелое командование начальнику штаба батальона, капитану по имени Артем. Он отправился на СВО из городского округа Электросталь. Ранее на протяжении пятнадцати лет служил в армии и после начала специальной военной операции записался добровольцем. Артем имеет должность заместителя командира батальона. В ней он руководил разведывательно-огневой группой, уничтожил три единицы живой силы противника, пулеметный расчет и вывел из строя боевую машину пехоты националистов, что способствовало дальнейшему продвижению батальона. Также мужчина оказал после боя помощь сослуживцу, который получил ранение.
Дмитрий из Сергиево-Посадского городского округа, который добровольцем ушел участвовать в СВО, тоже получил орден Мужества. В звании старшего роты он отдал приказ открыть огонь и стоял до последнего со своими ребятами, когда на их позицию совершил нападение противник. В итоге одиннадцать атаковавших были уничтожены, а остальные отброшены.
Медаль «За отвагу» получил стрелок отделения взвода стрелковой роты добровольческого отряда Артем, уроженец Донбасса, за проявленное мужество в ходе боевых действий. Вместе с боевыми товарищами он смог удержать опорный пункт националистов на рубеже обороны, а также выполнял боевые задачи, связанные с риском для жизни, и проявлял отвагу в бою не раз.
Медаль «За отвагу» получил и доброволец и г. о. Орехово-Зуево наводчик орудия Александр. Весной текущего года его взвод попал под минометный обстрел. Товарищ оказался придавлен орудием, ранен, и Александр вытащил его, оказав помощь. При этом в ходе обстрела его самого задело осколком, но он спас жизнь своему сослуживцу.