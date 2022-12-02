Телеканал СТС отсудил у белгородки 100 тысяч рублей за изображения из мультика

Белгородка заплатила 103 тыс. рублей АО «СТС» за незаконное использование изображений образов персонажей из мультфильма «Три кота». Телекомпания до этого обращалась в суд.
Суд подтвердил правоту АО «СТС», а женщину обязали выплатить 103 тыс. рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак и незаконное использование изображений. В магазине «Игрушки» белгородка продавала игрушку «Три кота». Предметом спора стало оформление упаковки.
Вовремя долги предпринимательница не оплатила. Приставы наложили запрет регистрационных действий на её иномарку и запретили женщине выезжать за границу. Также под угрозой оказались деньги на её расчётных счетах.
После предпринятых мер белгородка сама обратилась в отделение приставов. Она оплатила как и задолженность, так и исполнительский сбор.