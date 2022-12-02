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Телеканал СТС отсудил у белгородки 100 тысяч рублей за изображения из мультика

Сегодня, 09:17
Фото: tv.pgtrk.com
Предпринимательница незаконно использовала образы персонажей из мультфильма «Три кота». Долги женщина выплатила полностью, сообщили в региональном УФССП.

Белгородка заплатила 103 тыс. рублей АО «СТС» за незаконное использование изображений образов персонажей из мультфильма «Три кота». Телекомпания до этого обращалась в суд.

Суд подтвердил правоту АО «СТС», а женщину обязали выплатить 103 тыс. рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак и незаконное использование изображений. В магазине «Игрушки» белгородка продавала игрушку «Три кота». Предметом спора стало оформление упаковки.

Вовремя долги предпринимательница не оплатила. Приставы наложили запрет регистрационных действий на её иномарку и запретили женщине выезжать за границу. Также под угрозой оказались деньги на её расчётных счетах.

После предпринятых мер белгородка сама обратилась в отделение приставов. Она оплатила как и задолженность, так и исполнительский сбор.

 

Белгородцы незаконно продавали фигурки персонажей мультфильма «Три кота»
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#Наталья Корявых#Экономика#Телеканал СТС#Мультфильм "Три кота"#Запрещённое использование персонажей
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