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Старый Хутор в Белгородской области обстреляли украинские войска

Сегодня, 13:46
Фото: Bel.ru
Повреждены окна и крыша в трёх частных домах. Среди мирных жителей пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Старый Хутор в Валуйском горокруге вновь попал под обстрел. Повреждены три частных дома: выбиты окна, посечена кровля. Среди мирных жителей пострадавших нет.

Помимо этого, повреждения получила ЛЭП, в связи с чем село оказалось обесточено. На место происшествия уже выехали энергетики. Подомовой обход территории продолжается.

Напомним, что 1 декабря Валуйский горокруг тоже был под обстрелом. В тот же день в шебекинском селе Муром пострадал мирный житель, его госпитализировали. В минувший четверг также сработала система ПВО в Белгороде и Белгородском районе.

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#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Валуйский горокруг#Старый Хутор#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Повреждения#Лэп
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