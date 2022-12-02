Старый Хутор в Белгородской области обстреляли украинские войска

Старый Хутор в Валуйском горокруге вновь попал под обстрел. Повреждены три частных дома: выбиты окна, посечена кровля. Среди мирных жителей пострадавших нет.
Помимо этого, повреждения получила ЛЭП, в связи с чем село оказалось обесточено. На место происшествия уже выехали энергетики. Подомовой обход территории продолжается.
Напомним, что 1 декабря Валуйский горокруг тоже был под обстрелом. В тот же день в шебекинском селе Муром пострадал мирный житель, его госпитализировали. В минувший четверг также сработала система ПВО в Белгороде и Белгородском районе.