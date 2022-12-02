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Словесная перепалка возле ресторана в Белгороде закончилась стрельбой из травмата

Сегодня, 13:37
Фото: 1MI
Горожанин заступился за девушек, к которым приставал подозреваемый, но сам пострадал: его госпитализировали с ранениями бедра и предплечья. Оказалось, что виновником происшествия был 38-летний житель Белгородского района, оружие и гильзы у него изъяли, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Конфликт произошёл возле одного из ресторанов Белгорода. Пьяный 38-летний житель Белгородского района на входе приставал к девушкам. За них заступился 33-летний белгородец.

Словесная перепалка между мужчинами закончилась тем, что подозреваемый достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Пострадавшего госпитализировали с ранениями бедра и предплечья.

Стрелявшего задержали. У него изъяли оружие и гильзы. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

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#Инна Рогова#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Стрельба#Травматический пистолет#Ресторан
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