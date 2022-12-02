Словесная перепалка возле ресторана в Белгороде закончилась стрельбой из травмата

Конфликт произошёл возле одного из ресторанов Белгорода. Пьяный 38-летний житель Белгородского района на входе приставал к девушкам. За них заступился 33-летний белгородец.
Словесная перепалка между мужчинами закончилась тем, что подозреваемый достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Пострадавшего госпитализировали с ранениями бедра и предплечья.
Стрелявшего задержали. У него изъяли оружие и гильзы. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.