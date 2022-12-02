Словесная перепалка возле ресторана в Белгороде закончилась стрельбой из травмата

Горожанин заступился за девушек, к которым приставал подозреваемый, но сам пострадал: его госпитализировали с ранениями бедра и предплечья. Оказалось, что виновником происшествия был 38-летний житель Белгородского района, оружие и гильзы у него изъяли, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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