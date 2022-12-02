Сергей Гаврилов попал в топ-5 самых активных депутатов Госдумы по итогам месяца

По итогам месяца Сергей Гаврилов вошёл в число самых активных депутатов Госдумы. В нижней палате парламента отметили его заслуги в работе над антисанкционным пакетом законопроектов по защите и поддержке предприятий (прежде всего — оборонно-промышленного комплекса), по расширению возможностей льготной поддержки российского реального сектора со стороны Банка России. Речь идёт о структурах, пострадавших в первую очередь от давления со стороны Запада.
Сергей Гаврилов — представитель Белгородской и Воронежской областей, фракция КПРФ. В Госдуме депутат возглавляет Комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.
Помимо этого, подводя итоги месяца, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самые важные законы, которые депутаты приняли в ноябре. Среди них — федеральный бюджет на следующий год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Володин отметил, что более трети бюджета в следующем году направят на социальные расходы. Речь в том числе идёт о поддержке участвующих в СВО военнослужащих и их семей, развитии сёл, дорожной и транспортной инфраструктуры в регионах, городского общественного транспорта.