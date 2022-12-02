Сергей Гаврилов попал в топ-5 самых активных депутатов Госдумы по итогам месяца

Помимо этого, подводя итоги месяца, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самые важные законы, которые депутаты приняли в ноябре. Среди них — федеральный бюджет на следующий год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Володин отметил, что более трети бюджета в следующем году направят на социальные расходы. Речь в том числе идёт о поддержке участвующих в СВО военнослужащих и их семей, развитии сёл, дорожной и транспортной инфраструктуры в регионах, городского общественного транспорта.