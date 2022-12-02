«Росгосстрах» позаботится о здоровье домашних любимцев

«Создавая любые страховые продукты, мы стремимся в первую очередь покрыть потребности клиентов, помочь им сберечь время, деньги, здоровье. Порядка 60% семей имеют хотя бы одного домашнего питомца, который нуждается в правильном уходе, лечении, комфорте. Рынок товаров и услуг для животных обширен, и разобраться в нем непросто – от подбора кормов до выбора доктора и тренера-кинолога. Изучив опыт наших конкурентов и мировую практику, мы подготовили достойный продукт. Его предварительно протестировали представители фокус-группы из сотрудников и агентов компании, а все партнеры-претенденты прошли очень жесткий отбор, — говорит руководитель Управления разработки розничных продуктов «Росгосстраха» Виктория Алтухова. — Программа включает очень широкий перечень рисков: несчастные случаи, болезни, последствия укусов клещей и насекомых. Стоимость полиса при этом сопоставима с ценой 1-2 консультаций у ветеринара. Мы надеемся, что наш новый продукт станет важным подспорьем для наших клиентов и позволит нам дальше развивать это направление».