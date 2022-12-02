Родителей белгородских школьников не устраивает вторая смена на дистанционке

Многим не нравится учёба во вторую смену: ни школьникам, ни их родителям. Белгородцы надеялись вынести из дистанционного формата хоть что-то полезное – отсутствие второй смены. Но их мечты не сбылись. Сразу несколько матерей обратились к губернатору с вопросом: нельзя ли ограничиться первой сменой во время дистанционного обучения? Это мешает их детям ходить на секции и кружки.
Вячеслав Гладков поделился с белгородцами, что его сын тоже дистанционно учится во второй половине дня. Глава предполагает, что это связано с загруженностью учителей, которая не исчезает вместе с очным посещением школы. Губернатор обсудил эту тему с белгородским министром образования Андреем Милёхиным и предложил родителям школьников обратиться к директорам. Вячеслав Гладков пообещал, что, если есть возможность, расписание поправят.
Мой сын тоже на дистанционном обучении, много занятий проходят после обеда. Могу предположить, что у учителей большое количество занятий. Для того, чтобы это решить, можно обратиться к директору школы, и, если есть возможность, расписание поправят.
Вячеслав Гладков
Ранее мы писали, что в девяти приграничных районах Белгородской области, в Белгороде и Яковлевском округе продлили дистанционное обучение до 24 марта. Это связано с текущей обстановкой в регионе.