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Родителей белгородских школьников не устраивает вторая смена на дистанционке

Сегодня, 21:01
Фото: 1MI
Несколько жительниц Белгородской области поинтересовались, почему, несмотря на дистанционное обучение, у школьников продолжаются занятия в две смены.

Многим не нравится учёба во вторую смену: ни школьникам, ни их родителям. Белгородцы надеялись вынести из дистанционного формата хоть что-то полезное – отсутствие второй смены. Но их мечты не сбылись. Сразу несколько матерей обратились к губернатору с вопросом: нельзя ли ограничиться первой сменой во время дистанционного обучения? Это мешает их детям ходить на секции и кружки.

Вячеслав Гладков поделился с белгородцами, что его сын тоже дистанционно учится во второй половине дня. Глава предполагает, что это связано с загруженностью учителей, которая не исчезает вместе с очным посещением школы. Губернатор обсудил эту тему с белгородским министром образования Андреем Милёхиным и предложил родителям школьников обратиться к директорам. Вячеслав Гладков пообещал, что, если есть возможность, расписание поправят.

Мой сын тоже на дистанционном обучении, много занятий проходят после обеда. Могу предположить, что у учителей большое количество занятий. Для того, чтобы это решить, можно обратиться к директору школы, и, если есть возможность, расписание поправят.
Вячеслав Гладков

Ранее мы писали, что в девяти приграничных районах Белгородской области, в Белгороде и Яковлевском округе продлили дистанционное обучение до 24 марта. Это связано с текущей обстановкой в регионе.

Дистанционное обучение в Белгородской области продлили до 24 марта
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#Кристина Семенчук#Общество#Образование#Новости Белгорода#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Дистанционное обучение в школах#Школа#Вторая смена
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