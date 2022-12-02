Родителей белгородских школьников не устраивает вторая смена на дистанционке

Многим не нравится учёба во вторую смену: ни школьникам, ни их родителям. Белгородцы надеялись вынести из дистанционного формата хоть что-то полезное – отсутствие второй смены. Но их мечты не сбылись. Сразу несколько матерей обратились к губернатору с вопросом: нельзя ли ограничиться первой сменой во время дистанционного обучения? Это мешает их детям ходить на секции и кружки.