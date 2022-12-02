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Подвальные помещения в белгородской школе №18 могут обустроить под укрытия

Сегодня, 18:17
Фото: 1MI
Школа
Как сообщил в прямом эфире губернатор Вячеслав Гладков, администрация города уже формирует соответствующий регламент.

Жительница улицы Тельмана во время прямого эфира обратила внимание главы региона на отсутствие в районе каких-либо укрытий и спросила, как такое вообще возможно.

По словам губернатора, в этом районе находятся ИЖС, поэтому основными укрытиями сейчас служат погреба, которые есть во многих частных домах. Но в мэрии уже обдумывают, в каком помещении жители смогут прятаться в случае обстрелов.

Если не ошибаюсь, администрация города Белгорода сейчас формирует регламент, который позволит в случае необходимости использовать подвальные помещения в школе №18 в качестве укрытий.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что интерактивная карта с укрытиями в Белгороде была опубликована 28 ноября, однако врио мэра Валентин Демидов сообщал о рассмотрении ещё 200 помещений, которые можно будет использовать в качестве укрытий. 

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#Александра Склярова#Спецоперация#Новости Белгорода#Укрытия#Белгород#Вячеслав Гладков#Интерактивная карта#Подвалы
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