Подорвавшихся на границе подозревают в подготовке диверсий в Белгородской области

На границе Украины и РФ на мине подорвались двое мужчин — 57-летний отец и 34-летний сын. Они наступили на боеприпас, когда пытались незаконно попасть на территорию России. У обоих — множественные осколочные ранения. Сейчас мужчины остаются в больнице.
Пострадавшие рассказали, что попали на растяжку в селе Граково в Купянском районе Харьковской области. Однако населённого пункта с таким названием в Купянском районе нет. Это и стало причиной для подозрений, сейчас оперативники детально изучают ситуацию.
Правоохранители подозревают, что мужчины — диверсанты, которые планировали серию подрывов в Белгородской области. Устанавливаются доказательства их связи с ВСУ.
В Белгороде ранее задержали четверых пособников украинского диверсанта, который планировал подорвать газовый поток в Волгоградской области. Помимо этого, в регионе обезвредили троих участников ДРГ: сообщается, что они проходили обучение в Европе.