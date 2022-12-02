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Подорвавшихся на границе подозревают в подготовке диверсий в Белгородской области

Сегодня, 09:31
Фото: 1MI
На мине подорвались отец и сын, сейчас они в больнице с множественными осколочными ранениями. Как пишет Mash, пострадавших подозревают в сотрудничестве с ВСУ и подготовке серии подрывов в Белгородской области. Сейчас правоохранители ищут доказательства.
Сюжет
СВО

На границе Украины и РФ на мине подорвались двое мужчин — 57-летний отец и 34-летний сын. Они наступили на боеприпас, когда пытались незаконно попасть на территорию России. У обоих — множественные осколочные ранения. Сейчас мужчины остаются в больнице.

Пострадавшие рассказали, что попали на растяжку в селе Граково в Купянском районе Харьковской области. Однако населённого пункта с таким названием в Купянском районе нет. Это и стало причиной для подозрений, сейчас оперативники детально изучают ситуацию.

Правоохранители подозревают, что мужчины — диверсанты, которые планировали серию подрывов в Белгородской области. Устанавливаются доказательства их связи с ВСУ.

В Белгороде ранее задержали четверых пособников украинского диверсанта, который планировал подорвать газовый поток в Волгоградской области. Помимо этого, в регионе обезвредили троих участников ДРГ: сообщается, что они проходили обучение в Европе.

В Белгородской области задержали обучавшихся в Европе украинских диверсантов
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#Инна Рогова#Происшествия#СВО#Белгородская область#Харьковская область#Подрыв#Мина#Диверсанты#ВСУ
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