Подорвавшихся на границе подозревают в подготовке диверсий в Белгородской области

На мине подорвались отец и сын, сейчас они в больнице с множественными осколочными ранениями. Как пишет Mash, пострадавших подозревают в сотрудничестве с ВСУ и подготовке серии подрывов в Белгородской области. Сейчас правоохранители ищут доказательства.

Сюжет СВО