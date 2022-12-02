Несанкционированную свалку в Воронеже ликвидирует белгородская «Зелёная точка»

Белгородская «Зелёная точка» ликвидирует несанкционированную свалку в Воронеже. Находится она на улице Землячки, её площадь составляет 7,8 га.
В аукционе участвовали четыре компании. Начальная стоимость контракта составляла 251,4 млн руб. «Зелёная точка» предложила выполнить работы за 231 млн рублей и в итоге выиграла торги. Сейчас компании отправили договор на подписание.
«Зелёной точке» предстоит выполнить работы в три этапа до конца следующего года. Среди прочего от компании требуется наладить на свалке круглосуточное видеонаблюдение.
ООО «Зелёная точка» зарегистрировано в 2017 году в Белгороде. Компания занимается сбором неопасных отходов. Среди дополнительных видов её деятельности указаны сбор опасных отходов, обработка и утилизация опасного и неопасного мусора, демонтаж техники, не подлежащей восстановлению.
Гендиректором фирмы является Михаил Бабанин. Учредители, согласно ЕГРЮЛ, — Владимир Черкашин (35%), Дмитрий Швед (35%) и Александр Каверин (30%).
Тем временем в Белгороде планируют ликвидировать старую свалку. Её уборка обойдётся в 1,5 млрд рублей. Предполагается, что на её месте построят очистные сооружения для сбора фильтрации, установят защитные экраны, смонтируют систему дегазации и высадят растения. Рекультивацию свалки планируют завершить в 2024 году.