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Несанкционированную свалку в Воронеже ликвидирует белгородская «Зелёная точка»

Сегодня, 08:43
Фото: 1MI
Цена вопроса — 231 млн рублей. Компании предстоит выполнить работы в три этапа до конца следующего года. Сейчас «Зелёной точке» отправили контракт на подписание, сообщает «Коммерсант».

Белгородская «Зелёная точка» ликвидирует несанкционированную свалку в Воронеже. Находится она на улице Землячки, её площадь составляет 7,8 га.

В аукционе участвовали четыре компании. Начальная стоимость контракта составляла 251,4 млн руб. «Зелёная точка» предложила выполнить работы за 231 млн рублей и в итоге выиграла торги. Сейчас компании отправили договор на подписание.

«Зелёной точке» предстоит выполнить работы в три этапа до конца следующего года. Среди прочего от компании требуется наладить на свалке круглосуточное видеонаблюдение.

ООО «Зелёная точка» зарегистрировано в 2017 году в Белгороде. Компания занимается сбором неопасных отходов. Среди дополнительных видов её деятельности указаны сбор опасных отходов, обработка и утилизация опасного и неопасного мусора, демонтаж техники, не подлежащей восстановлению.

Гендиректором фирмы является Михаил Бабанин. Учредители, согласно ЕГРЮЛ, — Владимир Черкашин (35%), Дмитрий Швед (35%) и Александр Каверин (30%).

Тем временем в Белгороде планируют ликвидировать старую свалку. Её уборка обойдётся в 1,5 млрд рублей. Предполагается, что на её месте построят очистные сооружения для сбора фильтрации, установят защитные экраны, смонтируют систему дегазации и высадят растения. Рекультивацию свалки планируют завершить в 2024 году.

Свалку в Белгороде ликвидируют за 1,5 млрд рублей
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#Инна Рогова#Общество#Госзакупки#Белгород#Воронеж#Торги#Свалка#Мусор#Зелёная точка
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