Несанкционированную свалку в Воронеже ликвидирует белгородская «Зелёная точка»

Тем временем в Белгороде планируют ликвидировать старую свалку. Её уборка обойдётся в 1,5 млрд рублей. Предполагается, что на её месте построят очистные сооружения для сбора фильтрации, установят защитные экраны, смонтируют систему дегазации и высадят растения. Рекультивацию свалки планируют завершить в 2024 году.