На телебашне в Белгороде включат подсветку в честь памяти Неизвестного солдата

На телебашнях в Белгороде и ряде других городов в честь Дня неизвестного солдата включат тематическую подсветку. Белгородцы увидят георгиевскую ленту и название праздника.
Подсветка 3 декабря появится в Белгороде, Черкесске, Мурманске, Пензе, Назрани, Брянске, Нальчике, Костроме, Саранске и ещё в нескольких городах. Транслировать телебашни будут также российский триколор.
День Неизвестного солдата в России учредили в 2014 году. 3 декабря 1966 года прах неизвестного советского воина, который погиб в Великой Отечественной войне, перезахоронили в Александровском саду около Кремля.
Напомним, на телебашне в Белгороде в ноябре хотели показать «взлёт ракет» в честь Дня ракетных войск. Акцию в итоге отменили.