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На телебашне в Белгороде включат подсветку в честь памяти Неизвестного солдата

Сегодня, 14:45
Фото: Bel.ru
На башне белгородцы увидят георгиевскую ленту и название праздника. Такую же подсветку включат и в других городах РФ, сообщает ТАСС.

На телебашнях в Белгороде и ряде других городов в честь Дня неизвестного солдата включат тематическую подсветку. Белгородцы увидят георгиевскую ленту и название праздника.

Подсветка 3 декабря появится в Белгороде, Черкесске, Мурманске, Пензе, Назрани, Брянске, Нальчике, Костроме, Саранске и ещё в нескольких городах. Транслировать телебашни будут также российский триколор.

День Неизвестного солдата в России учредили в 2014 году. 3 декабря 1966 года прах неизвестного советского воина, который погиб в Великой Отечественной войне, перезахоронили в Александровском саду около Кремля.

Напомним, на телебашне в Белгороде в ноябре хотели показать «взлёт ракет» в честь Дня ракетных войск. Акцию в итоге отменили. 

 

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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Телевышка#Подсветка#День неизвестного солдата
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