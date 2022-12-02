Согласно постановлению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, школьники всех классов, которые в настоящее время учатся дистанционно, получат сухпайки в счёт горячих завтраков. Ранее продуктовые наборы выдавали только льготной категории учащихся.
Выдавать сухие пайки для нельготной категории детей в некоторых школах Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Яковлевского горокругов начали ещё с 30 ноября. Данные учебные заведения обслуживает «Фабрика социального питания».
Для нельготников сухой паёк сформировали за 22 учебных дня на сумму завтрака — 67,29 рубля. Также продолжается выдача продуктовых наборов для льготной категории детей, которые состоят из двух пайков за 13 и восемь учебных дней на сумму завтрака и обеда.
Выдают пайки на базе образовательных учреждений в школьной столовой согласно графику, который утверждает директор школы. Журналисты «Бел.Ру» побывали в нескольких учебных заведениях и узнали, что думают о наборах родители. Своим мнением поделился Вадим, отец ученика восьмого класса лицея № 9 в областном центре:
«Это правильно, что выдают сухпайки: если в школе не едят, хотя бы дома будут. Я доволен набором».
Рассказала о продуктовых наборах нам мама троих детей Светлана. Один её ребёнок также учится в лицее № 9 в Белгороде:
«К инициативе по выдаче сухпайков я отношусь прекрасно. Почему нет? Я считаю, что это прекрасный набор: яблоки, молоко, гречка, печенье, есть даже сладости. Всё отлично, лишним точно не будет»
Забирала набор для своей внучки — ученицы первого класса лицея № 9 и Наталья Евгеньевна:
«Очень хорошо, что губернатор решил выдавать сухпайки не только льготникам. Спасибо большое. Не ожидала, что будет такой объёмный набор. Сухпаёк поможет».
Также журналисты «Бел.Ру» посетили Северную СОШ № 1. На сегодняшний день в школе выдают пайки для льготной категории, а со 2 декабря продукты будут выдавать всем учащимся. Всего в школе обучается 819 детей.
Жалобы на сухие пайки от родителей не поступали. Качество продуктов полностью удовлетворяет. «Фабрика социального питания» всегда идёт на контакт как с нами, так и с родителями. Отвечают в социальных сетях. Также на базе нашей школы организован «Родительский контроль».
Маргарита Варава, заместитель директора по воспитательной работе Северной СОШ № 1
Около входа мы встретили маму ученицы седьмого класса Северной СОШ № 1 Екатерину Владимировну, которая также поделилась своим мнением о наборах:
«Получили пайки как многодетная семья. Продукты хорошие, я довольна. Крупы, мука, фрукты, сладости, печенье, масло».
Кроме этого, журналисты «Бел.Ру» пообщались с родителями из школы № 49 в Белгороде.
Я хотела поблагодарить «Фабрику социального питания» за хорошую организацию выдачи пайков, за работу сотрудников. Я представляю, какой это большой труд. Спасибо огромное. Выдавать пайки нужно.Это существенная экономия семейного бюджета. Подаркам все рады — и взрослые, и дети. Качество продуктов замечательное, крупы чистые, сладости, фрукты, консервы. Нареканий нет.
Наталья Жукова
Чтобы узнать, насколько всё слаженно работает и за городом, журналисты «Бел.Ру» пообщались с родителями, чьи дети посещают СОШ № 1 и № 2 в Строителе Яковлевского горокруга. Как отметила Алевтина Николаевна, сухпайки вкусные и качественные.
Пайки очень вкусные. Там и молоко, и сладкий десерт, и гречка. Это не лишнее для семьи. Мы хоть не многодетные и не бедствуем, но это хорошая помощь. Качество очень хорошее, всё свежее. Мы очень благодарны губернатору Вячеславу Гладкову и всем причастным.
Алевтина Николаевна, мама ученика восьмого класса СОШ № 1 в Строителе
Своим мнением поделилась и Виталия Леонидовна. Один из её детей учится в СОШ № 1, а второй — в СОШ № 2.
Качество продуктов соответствующее, всё свежее, всё понравилось. Спасибо большое тем, кто решил так поступить. Из этого набора можно приготовить полноценный завтрак, обед и ужин для детей. Можно приготовить блинчики, оладушки, сварить суп. Грамотно организована выдача, большое спасибо руководству школы. Скопления людей не было. Это актуально в целях безопасности и удобно.
Виталия Леонидовна, СОШ № 2 в Строителе
Пообщались журналисты «Бел.Ру» и с мамой ученика школы № 4 в Шебекино.
Пайком можно полноценно накормить ребёнка. Мы довольны. В наборе постное масло, тушёнка, макароны, гречка, рис, молоко, сок, фрукты. Мы дома питаемся такими же продуктами. Для нас это существенная помощь, так как я не работаю, ухаживаю за ребёнком с инвалидностью. Для семейного бюджета полегче. Мы ранее проживали на Украине и про такое в школах не слышали. Для нас было неожиданно, что деткам выдают сухпайки. Это хорошая идея. Мы довольны.
Наталья Серикова
Как рассказал директор «Фабрики социального питания» Денис Семикопенко, есть определённые продукты, которые родители хотели бы видеть в продуктовых наборах, но при комплектации сухпайков организация руководствуется нормами СанПиНа.
Как только было подписано постановление губернатора, мы начали завозить продукты в пищеблоки школьных столовых, где происходила их комплектация. В настоящее время планируем сформировать общий паёк за всё количество учебных дней в декабре для льготной и нельготной категории детей. С графиком выдачи пайка за декабрь ознакомит руководство образовательных учреждений. Обязательно учтём пожелания родителей по составу пайка и разместим в ближайшие дни список пайка на нашей странице в соцсети.
Денис Семикопенко