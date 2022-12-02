Для нельготников сухой паёк сформировали за 22 учебных дня на сумму завтрака — 67,29 рубля. Также продолжается выдача продуктовых наборов для льготной категории детей, которые состоят из двух пайков за 13 и восемь учебных дней на сумму завтрака и обеда.