Мэрия высказалась о продаже алкоголя по ночам в магазине Белгорода

Недавно в «Бел.Ру» с жалобой обратилась жительница дома на Почтовой, 50а. В её доме находится магазин, в котором по ночам торгуют алкоголем. Возле дома собираются шумные компании, часто посиделки заканчиваются драками, рассказала белгородка.
Напомним, на территории Белгородской области розничная продажа алкогольной продукции запрещена с 22:00 до 10:00.
Мы направили официальный запрос в мэрию Белгорода, чтобы узнать, какое наказание грозит торговой точке за продажу алкоголя после 22:00. В администрации нам сообщили, что проверки в магазине мэрия не проводила, так как не является контролирующим органом в области розничной продажи алкогольной продукции.
Также в администрации добавили, что за продажу алкоголя после 22:00 должностному лицу грозит штраф в размере от 20 до 40 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции, на юридических лиц штраф составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
За многократные нарушения по решению суда магазину может грозить прекращение деятельности.
Напомним, в Белгороде также запретили продавать алкоголь вблизи военных объектов.