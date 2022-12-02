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Мэрия высказалась о продаже алкоголя по ночам в магазине Белгорода

Сегодня, 13:07
Фото: 1MI
Местные жители пожаловались на шумные компании возле магазина, который торгует алкоголем после 22:00.

Недавно в «Бел.Ру» с жалобой обратилась жительница дома на Почтовой, 50а. В её доме находится магазин, в котором по ночам торгуют алкоголем. Возле дома собираются шумные компании, часто посиделки заканчиваются драками, рассказала белгородка.

Продуктовый магазин в Белгороде продаёт алкоголь по ночам
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Напомним, на территории Белгородской области розничная продажа алкогольной продукции запрещена с 22:00 до 10:00.

Мы направили официальный запрос в мэрию Белгорода, чтобы узнать, какое наказание грозит торговой точке за продажу алкоголя после 22:00. В администрации нам сообщили, что проверки в магазине мэрия не проводила, так как не является контролирующим органом в области розничной продажи алкогольной продукции.

Также в администрации добавили, что за продажу алкоголя после 22:00 должностному лицу грозит штраф в размере от 20 до 40 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции, на юридических лиц штраф составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

За многократные нарушения по решению суда магазину может грозить прекращение деятельности.

Напомним, в Белгороде также запретили продавать алкоголь вблизи военных объектов.

В Белгороде запретили продавать алкоголь вблизи военных объектов
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#Алина Харина#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Магазин#Продажа алкоголя#Мэрия#Штраф#Город
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