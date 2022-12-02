Мэрия высказалась о продаже алкоголя по ночам в магазине Белгорода

Мы направили официальный запрос в мэрию Белгорода, чтобы узнать, какое наказание грозит торговой точке за продажу алкоголя после 22:00. В администрации нам сообщили, что проверки в магазине мэрия не проводила, так как не является контролирующим органом в области розничной продажи алкогольной продукции.