Мэрия Белгорода судится с центром социальной помощи из Москвы

Фирма «Эколь» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к организации «Транслогистик» и попросила взыскать 25 млн рублей долга по договорам займа, 5,7 млн рублей процентов за пользование займом и 2,5 млн рублей процентов за пользование чужими деньгами. Однако суд установил, что заявление было подано с нарушениями. Истец не представил доказательства заключения спорных договоров займа и доказательства фактического перечисления заявленной ко взысканию суммы долга ответчику. Кроме того, истцу нужно указать заявленную ко взысканию сумму долга, сумму процентов за пользование займом и процентов за пользование чужими деньгами по каждому договору займа отдельно. В итоге суд оставил заявление без движения и дал время до 2 декабря устранить все допущенные нарушения.