Мэрия Белгорода судится с центром социальной помощи из Москвы

Конкурсный кредитор Антон Логинов обратился 10 ноября в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании компании «Дайтона Групп» банкротом. Сумма требований составила свыше 300 000 рублей и указанные требования не были исполнены в течение трёх месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.
В заявлении кредитор просит ввести в отношении организации наблюдение и утвердить кандидатуру временного управляющего Михаила Стешенко. Суд назначил заседание по проверке обоснованности заявления на 20 декабря.
Также с заявлением о признании «Дайтона Групп» банкротом обратился конкурсный кредитор Борис Литвинов. Однако данное заявление суд оставил без движения, поскольку заявитель не указал адрес саморегулируемой организации, в которой состоит кандидат на временного управляющего.
Также в заявлении не указано, какой размер требований конкурсный кредитор просит признать обоснованным и в какую очередь реестра требований кредиторов включить его. Исправить все недочёты истец может до 15 декабря.
Справка. Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», компания «Дайтона Групп» работает в Белгороде с 2016 года и занимается микрофинансовой деятельностью. Руководитель — Алла Юхно, а бенефициар — Денис Васильев. По итогам 2021 года чистая прибыль фирмы составила 257 тысяч рублей.
С заявлением о признании банкротом в Арбитражный суд Белгородской области обратилась компания «Спиртспецтех». Однако истец не обосновал правомерность обращения в суд, также не приложил к заявлению список кредиторов и должников с расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженностей, а также отчёт о стоимости имущества должника. Заявитель не предоставил и документ, который подтверждает уплату госпошлины. Поэтому суд оставил заявление без движения и предложил исправить недочёты до 13 декабря.
Справка. Компания «Спиртспецтех» работает в Старом Осколе с 2016 года и занимается деятельностью автомобильного грузового транспорта. Руководитель — Евгений Рощупкин, а бенефициар — Надежда Марченко. Убыток компании по итогам 2021 года составил 28 млн рублей.
Компания «ИЦ „Диагност-Т"» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании фирмы „ТПУ“ банкротом. Но затем от конкурсного управляющего „ИЦ ‚Диагност-Т‘“ поступило ходатайство о возвращении заявления. Суд ходатайство удовлетворил.
Справка. Компания «ИЦ „Диагност-Т“» зарегистрирована в Тамбовской области в 2009 году. Отрасль — государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. Бенефициар — Юрий Фатеев. В 2020 году фирму признали банкротом.
Компания «ТПУ» работает в Валуйках с 2001 года и занимается транспортной обработкой грузов. Руководитель — Сергей Калиткин. Головная компания — ЗАО «УП Рекон». За 2021 год организация ушла в убыток на 11 млн рублей.
Фирма «Эколь» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к организации «Транслогистик» и попросила взыскать 25 млн рублей долга по договорам займа, 5,7 млн рублей процентов за пользование займом и 2,5 млн рублей процентов за пользование чужими деньгами. Однако суд установил, что заявление было подано с нарушениями. Истец не представил доказательства заключения спорных договоров займа и доказательства фактического перечисления заявленной ко взысканию суммы долга ответчику. Кроме того, истцу нужно указать заявленную ко взысканию сумму долга, сумму процентов за пользование займом и процентов за пользование чужими деньгами по каждому договору займа отдельно. В итоге суд оставил заявление без движения и дал время до 2 декабря устранить все допущенные нарушения.
Справка. Компания «Эколь» работает в Старом Осколе с 2013 года и занимается деятельностью автомобильного грузового транспорта и услугами по перевозкам. Руководитель и бенефициар — Дмитрий Мартынов. По итогам 2021 года чистая прибыль фирмы составила 2,8 млн рублей.
Организация «Транслогистик» работает в Старом Осколе с 2013 года. Отрасль — деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Руководитель и бенефициар — Вячеслав Пыхтунов. По итогам 2020 года чистая прибыль фирмы составила 54 тысячи рублей.
Компания «Биолайн» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к агрокомбинату «Южный» и попросила взыскать сумму основного долга за поставленный товар в размере 21 млн рублей, неустойку в размере 1,7 млн рублей и расходов по уплате госпошлины в размере 138 тысяч рублей. Суд иск принял и вызвал стороны на собеседование на 27 декабря.
Справка. Компания «Биолайн» работает в Белгороде с 2016 года и занимается разведением животных. Руководитель — Татьяна Мариневская. По итогам 2021 года чистая выручка фирмы составила 95 млн рублей.
Агрокомбинат «Южный» зарегистрирован в Карачаево-Черкесской Республике в 2012 году. Предприятие занимается выращиванием овощей. Руководитель — Азамат Текеев. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 310 млн рублей.
Предприятие «Агросодружество» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Ипрохим-ДВ» и попросила взыскать задолженность по договору купли-продажи товара в сумме 7,9 млн рублей, неустойку в сумме 237 тысяч рублей и расходов по оплате госпошлины в сумме 63 тысячи рублей. Суд заявление принял и вызвал стороны на собеседование на 1 февраля.
Справка. Предприятие «Агросодружество» зарегистрировано в Белгороде в 2009 году. Компания занимается производством пестицидов и прочих агрохимических продуктов. Руководитель и бенефициар — Евгений Биличенко. За 2021 год организация ушла в убыток на 7 тысяч рублей.
Фирма «Ипрохим-ДВ» работает в Приморском крае с 2015 года и занимается оптовой торговлей удобрениями и агрохимическими продуктами. Руководитель — Андрей Петров. По итогам 2021 года убыток компании составил 576 тысяч рублей.
Предприятие «ЗСММ» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Финпроект» о взыскании задолженности по договору поставки металлоконструкций в сумме 11 млн рублей и расходов по оплате госпошлины в размере 78 тысяч рублей. Суд иск принял. Стороны встретятся на собеседовании 22 декабря.
Справка. Завод «Стройметаллмонтаж» зарегистрирован в 2017 году в Старом Осколе. Он занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Руководитель и бенефициар — Александр Глуховченко. Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 61 млн рублей.
Предприятие «Финпроект» работает в Москве с 2003 года. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Владислав Богданов. Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 1,6 млн рублей.
Администрация Белгорода обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к центру «Содействие» о взыскании неосновательно сбережённых денежных средств в размере 47 млн рублей и процентов за пользование чужими деньгами в сумме 16 млн рублей. В документах суда указано, что, согласно выписке из ЕГРЮЛ, ответчик зарегистрирован в Москве. По закону иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика. Поэтому суд предложил истцу обосновать подсудность спора Арбитражному суду Белгородской области. По итогам иск оставили без движения. Обоснованность обращения мэрия областного центра может представить до 15 декабря.
Справка. Центр по оказанию социальной помощи соотечественникам «Содействие» зарегистрирован в Москве с 2010 года. Организация занимается предоставлением социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам. Руководитель — Виктор Яворский.
Предприятие «БелЗНАК» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к предприятию «Автодор» из Губкина и попросило взыскать задолженность по договору подряда в размере 8 млн рублей и неустойку за просрочку исполнения обязательств по оплате в сумме 186 тысяч рублей. Суд иск принял. Стороны встретятся на собеседовании 22 декабря.
Справка. Предприятие «БелЗНАК» работает в Ракитянском районе с 2007 года и занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель и бенефициар — Дмитрий Кабалин. Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 133 млн рублей.
Предприятие «Автодор» принадлежит администрации Губкинского горокруга. Организация занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель — Алексей Грицких. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 4 тысячи рублей.