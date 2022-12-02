Коронавирус, локдаун, самоизоляция. Как россияне научились зарабатывать из дома

Теперь высокооплачиваемую работу можно было получить не только в крупных городах, но и в небольших, ведь не нужно быть привязанным к офису. Большие компании все чаще стали брать на аутсорс людей из регионов. Для специалиста это возможность работать сразу с несколькими заказчиками и развиваться в профессиональном плане. Для заказчика — способ экономить на штатном сотруднике и не переживать, что он заболеет, уволится или уйдет в декрет.