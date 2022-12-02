Коронавирус, локдаун, самоизоляция. Как россияне научились зарабатывать из дома

Скрытая угроза
В XXI веке человечество столкнулось с кризисом, вызванным не политическими потрясениями, не шаткостью экономики, а вирусом COVID-19. С конца 2019 года эпидемия разрасталась со скоростью лесного пожара сначала китайском городе Ухань, потом по всему Китаю, другим странам и в начале 2020-го она пришла и в Россию.
Поначалу отношение к коронавирусу, особенно в глубинке, было несерьезным, болезнь казалась чем-то далеким. Но люди возвращались из зарубежных путешествий, из деловых поездок в европейскую часть России и Москву и привозили с собой коварный вирус.
Первые случаи заражения ковидом в России зафиксированы 31 января 2020 года. По информации Роспотребнадзора, на 27 марта число зараженных новым коронавирусом в России превысило 1 тыс. человек. Заболевшие были выявлены во всех 85 субъектах РФ. Власть осознала всю серьезность угрозы и закрыла границы с Китаем. Дальше ограничения в пересечении границ расширялись.
Шаг влево, шаг вправо — протокол и штраф
5 марта 2020 года в Москве был введен режим повышенной готовности. Граждан, прибывающих из государств с неблагополучной эпидобстановкой по коронавирусу, отправляли на двухнедельную самоизоляцию.
Власти страны начали вводить и другие ограничительные меры. Сначала на дистанционное обучение перешли школьники, затем студенты. Минтруд рекомендовал организациям по возможности перевести сотрудников на удаленную работу, а для других составить гибкий график, чтобы не было большого скопления людей.
Закрывались театры, музеи, цирки, не проводились массовые мероприятия.
Президент Владимир Путин объявил нерабочие дни в период с 30 апреля по 11 мая. В этот период не работали даже магазины, за исключением тех, что торговали продуктами и товарами первой необходимости.
Практически во всех регионах был введен режим домашней самоизоляции для пожилых и хронически больных людей.
В Москве и отдельных регионах сделали специальные пропуска на транспорт, чтобы жители лишний раз не перемещались по городу.
Курьерская сумка или наличие домашней собаки служили пропуском во внешний мир. Маски, перчатки, антибактериальные спреи стали постоянными спутниками жителей России.
В таких жестких условиях в стране за год в общей сложности закрылось более полутора миллионов организаций.
Работа на удаленке
Несмотря на то, что люди лишались привычных рабочих мест, у них открылись новые перспективы. Наступило время удаленной работы. Она дала возможности для трудоустройства и удобный график тем, кто не мог ходить каждый день в офис. Это позволило людям с ограниченными возможностями здоровья реализовать себя в посильном труде, не требующем личного присутствия.
Теперь высокооплачиваемую работу можно было получить не только в крупных городах, но и в небольших, ведь не нужно быть привязанным к офису. Большие компании все чаще стали брать на аутсорс людей из регионов. Для специалиста это возможность работать сразу с несколькими заказчиками и развиваться в профессиональном плане. Для заказчика — способ экономить на штатном сотруднике и не переживать, что он заболеет, уволится или уйдет в декрет.
Жизнь онлайн
Открылось множество образовательных онлайн-платформ. Открылось множество новых возможностей учиться в любом вузе дистанционно, хоть в России, хоть за границей без виз и дорогостоящего проживания вдали от дома.
Из-за ковида люди чаще покупали товары в интернете, и бизнес быстро адаптировался под запросы покупателей. Рынок доставки получил развитие, что дало множество новых рабочих мест для курьеров и работников складов. Расширился выбор способов доставки и оплаты заказов.
Россияне стали больше общаться в интернете и мессенджерах. Совершать покупки, не тратя времени на походы в магазины. И даже развлекаться в онлайн-формате, играя в различные игры, смотря фильмы и другой видеоконтент.
К врачу через интернет
В этот период стала активнее развиваться IT-сфера. Отрасль расширилась почти в два раза, что привело к появлению новых рабочих мест. Выросла потребность в IT-специалистах.
Продолжилась, причем более быстрыми темпами, цифровизация госуслуг. Стало проще записаться к врачу, подать заявление на пособия, записать детей на кружки и секции, заключить контракт, сдать отчетность. Уменьшилась бумажная волокита. Оказалось, что получать госуслуги можно без очередей и не выходя из дома.
Обратная сторона пандемии
Пандемия принесла не только беды, но и возможности.
— Бизнес начал массовое внедрение цифровых технологий.
— Россияне стали осваивать новые профессии. Появились онлайн-тренеры, дистанционные няни, репетиторы и т. д.
— Появилась возможность удаленной работы в любом регионе России.
— Ускорилось развитие портала госуслуг.
Будущее, которое должно было наступить через несколько лет, пришло уже сегодня.