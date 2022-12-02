Повышенная геомагнитная активность наблюдалась 1 и 2 декабря. С 4–7 декабря, согласно досрочному прогнозу, геомагнитная активность будет находиться на уровне нормы.
С 8–9 декабря ожидается сильное геомагнитное колебание. В этот день специалисты советуют метеозависимым людям отказаться от какой-либо деятельности.
Повышенный геомагнитный фон может также наблюдаться 17 и 29 декабря.
В дни высокой геомагнитной активности у метеозависимых людей наблюдается повышенное артериальное давление, низкая работоспособность, головные боли, повышенная тревожность. Также в эти дни могут обостриться хронические заболевания и аллергии.
У некоторых людей во время магнитных бурь проявляется слабость и тошнота.
Отметим, что в настоящий момент единого мнения относительно влияния магнитных бурь на человека пока нет.
Животные во время магнитных бурь больше спят и меньше делают активных движений. Из-за геомагнитных вспышек также ухудшается спутниковая связь.
Во время магнитных бурь метеочувствительным людям врачи советуют не перегружать организм — не заниматься физическими или умственными нагрузками. Этот период необходимо пережить без стрессов и излишнего напряжения.
Постоянно лежать в постели специалисты также не советуют. Умеренная физическая активность позволит улучшить общее состояние.
Также в дни магнитных вспышек метеозависимым необходимо отказаться от кофе и алкоголя.