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Когда будут магнитные бури в Белгороде

Сегодня, 14:43
Фото: 1MI

В декабре в Белгороде ожидается несколько небольших магнитных бурь

Как магнитные бури влияют на состояние человека, читайте в материале «Бел.Ру».

Повышенная геомагнитная активность наблюдалась 1 и 2 декабря. С 4–7 декабря, согласно досрочному прогнозу, геомагнитная активность будет находиться на уровне нормы.

С 8–9 декабря ожидается сильное геомагнитное колебание. В этот день специалисты советуют метеозависимым людям отказаться от какой-либо деятельности.

Повышенный геомагнитный фон может также наблюдаться 17 и 29 декабря.

 Как магнитные бури влияют на человека

В дни высокой геомагнитной активности у метеозависимых людей наблюдается повышенное артериальное давление, низкая работоспособность, головные боли, повышенная тревожность. Также в эти дни могут обостриться хронические заболевания и аллергии.

У некоторых людей во время магнитных бурь проявляется слабость и тошнота.

Отметим, что в настоящий момент единого мнения относительно влияния магнитных бурь на человека пока нет.

Животные во время магнитных бурь больше спят и меньше делают активных движений. Из-за геомагнитных вспышек также ухудшается спутниковая связь.

Что нельзя делать в период магнитных бурь

Во время магнитных бурь метеочувствительным людям врачи советуют не перегружать организм — не заниматься физическими или умственными нагрузками. Этот период необходимо пережить без стрессов и излишнего напряжения.

Постоянно лежать в постели специалисты также не советуют. Умеренная физическая активность позволит улучшить общее состояние.

Также в дни магнитных вспышек метеозависимым необходимо отказаться от кофе и алкоголя. 

#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Белгород#Прогноз#Симптомы#Вспышка
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