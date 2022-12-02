Иванов и Галдун не смогли решить проблему с освещением на Левобережной в Белгороде

По словам женщины, на участке набережной от БелГУ до опоры ЛЭП в виде льва фонари светят слишком тускло. Она уточнила, что свет есть, но выйти погулять после работы всё равно страшно. Как отметил губернатор, предыдущие градоначальники со светом не разобрались, поэтому остаётся надежда на Валентина Демидова.