Иванов и Галдун не смогли решить проблему с освещением на Левобережной в Белгороде

Бывшие мэры Белгорода за время своей работы не смогли решить проблему с освещением на улице Левобережной в Белгороде. На тусклый свет Вячеславу Гладкову пожаловалась местная жительница. Глава региона ответил, что в ситуации будут разбираться уже с и. о. мэра Валентином Демидовым.
По словам женщины, на участке набережной от БелГУ до опоры ЛЭП в виде льва фонари светят слишком тускло. Она уточнила, что свет есть, но выйти погулять после работы всё равно страшно. Как отметил губернатор, предыдущие градоначальники со светом не разобрались, поэтому остаётся надежда на Валентина Демидова.
Также Гладков подчеркнул, что это место любимо белгородцами и гостями города. Почему со светом так и не успели разобраться — неясно.
На днях стало известно имя первого кандидата в мэры Белгорода. Заявление подал директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев. В конкурсе на указанную должность он участвовал и в прошлом году.
Мэром в итоге стал Антон Иванов, но он уволился по собственному желанию. На посту бывший градоначальник был менее года.