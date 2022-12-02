Громкоговорители и сирены в Белгороде будут включать каждый день до конца января

Проверки новой системы проводили и в Старом Осколе. Ранее сообщалось, что на неё планировали потратить 2,2 млн рублей. В то же время в приграничном Белгородском районе, как оказалось, не во всех населённых пунктах создали систему оповещения. Нарушения зафиксировало МЧС в ходе внеплановой проверки.