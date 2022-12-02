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Громкоговорители и сирены в Белгороде будут включать каждый день до конца января

Сегодня, 09:54
Фото: мэрия Белгорода

Два месяца в Белгороде ежедневно будут проверять системы оповещения

Проверки планируют проводить каждый день со 2 декабря по 24 января. Громкоговорители и сирены будут включать в 14:30. В мэрии поделились графиком проверок.

В Белгороде со 2 декабря по 24 января каждый день будут проверять системы оповещения населения. Уличные громкоговорители и механические сирены планируют включать в 14:30.

Проверки пройдут по графику — один объект в день. С расписанием можно ознакомиться в карточках ниже. Проверки пройдут в разных частях города.

Фото: мэрия Белгорода

Белгородцев просят не паниковать. В мэрии напоминают, что такие проверки проходят регулярно.

Системы оповещения в Белгороде должны были протестировать и на минувшей неделе. Однако горожане пожаловались, что громких звуков не слышали. Губернатор Вячеслав Гладков с белгородцами не согласился и заявил, что звуковое голосовое оповещение всё-таки было.

Проверки новой системы проводили и в Старом Осколе. Ранее сообщалось, что на неё планировали потратить 2,2 млн рублей. В то же время в приграничном Белгородском районе, как оказалось, не во всех населённых пунктах создали систему оповещения. Нарушения зафиксировало МЧС в ходе внеплановой проверки.

Систему оповещения создали не во всех населённых пунктах Белгородского района
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#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Проверка#Системы оповещения
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