Громкоговорители и сирены в Белгороде будут включать каждый день до конца января

В Белгороде со 2 декабря по 24 января каждый день будут проверять системы оповещения населения. Уличные громкоговорители и механические сирены планируют включать в 14:30.
Проверки пройдут по графику — один объект в день. С расписанием можно ознакомиться в карточках ниже. Проверки пройдут в разных частях города.
Белгородцев просят не паниковать. В мэрии напоминают, что такие проверки проходят регулярно.
Системы оповещения в Белгороде должны были протестировать и на минувшей неделе. Однако горожане пожаловались, что громких звуков не слышали. Губернатор Вячеслав Гладков с белгородцами не согласился и заявил, что звуковое голосовое оповещение всё-таки было.
Проверки новой системы проводили и в Старом Осколе. Ранее сообщалось, что на неё планировали потратить 2,2 млн рублей. В то же время в приграничном Белгородском районе, как оказалось, не во всех населённых пунктах создали систему оповещения. Нарушения зафиксировало МЧС в ходе внеплановой проверки.