Дипломированный специалист появился напротив 12 корпуса НИУ «БелГУ» совсем недавно, но уже успел лишиться висевшей справа на шапочке кисточки. Впрочем, знающие люди утверждают, что после получения диплома её нужно было перебросить на левую сторону — но теперь уже поздно. Остаётся лишь пожать бакалавру руку, тем более что он весьма заботливо уже протянул её вам.