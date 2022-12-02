Краевед, которого некоторые по незнанию называют «писателем с собачкой», расположился на скамейке у окраины Центрального парка. Посвящена скульптура всем краеведам региона, а прототипом её стал местный исследователь Юрий Шмелёв. Посетите композицию и узнайте, что так старательно фиксирует в блокноте учёный.
Прямо напротив Центрального парка на каменной простыне кто-то оставил большой старинный утюг. Сдвинуть его невозможно, да и не нужно — установленный к прошлогоднему фестивалю «Белгородское лето» декоративный объект весьма гармоничен и складен в своих дисгармоничных складках.
Следующую скульптуру можно найти на Свято-Троицком бульваре. Примечательно, что кучерявый мальчик, приехавший словно бы из Греции, изначально должен был быть девочкой. Не до конца ясно, в какой конкретно момент произошла смена пола, но оценить мальчугана и его гуся можно прямо в центре города.
Прямо напротив мальчика устало расположился рыбак. Он, как и подобает истинному любителю поклёвки, прост, прямолинеен, а местами даже груб. Добавляет мягкости композиции железный кот на плече одинокого мужчины. Напомним, что составить компанию незамысловатой компании можно на Свято-Троицком бульваре.
Развивая тему одиноких мужчин с домашними животными, нельзя не вспомнить главный символ ухоженности нашего города — дворника. Одетый в кепку, как подобает истинному пролетарию, пожилой блюститель чистоты метёт улицу 50-летия Белгородской области вот уже с 2006 года. Рядом расположился верный кот — обязательно почешите ему за ушком. Но берегите пальцы.
Гуляя всё по той же улице 50-летия Белгородской области, можно наткнуться на установленную недавно скульптуру. В народе её называют «не знаю что это, стоит и стоит». Мы же называем декоративный объект «Нечто с чемоданами».
Рождённый ползать — летать не может. А рождённый скульпторами для фестиваля «Белгород в цвету» камень с крыльями — увы, но тоже. Оценить прикованный к земле валун с амбициями бабочки можно на улице 50-летия Белгородской области.
Ещё один непонятный и установленный совсем недавно объект занял своё почётное место в ряду фриковатых скульптур на улице 50-летия Белгородской области. Похожая на ядерный гриб фигура навевает целый ворох мыслей — каждый увидит здесь свои смыслы. Но в одном можно сойтись однозначно: в период осеннего листопада под таким деревом лучше не стоять.
Трёхколёсный велосипед с трёхугольными колёсами припарковался рядом с крылатым камнем. Далеко на таком не уедешь — зато хоть посмотреть можно. Даже не знаем, что тут добавить — просто будем надеяться, что никто с сильными догами и железным терпением его не угонит.
Сперва может показаться, что великанский мотоцикл стоит напротив кафе «Гвозди» ещё с допотопных времён. Но это не так: старшего брата упомянутого выше велосипеда установили хоть и давно, но не настолько. Посидеть за рулём молчаливого железного зверя можно по адресу Попова, 17.
Именуемые также «Челноками», застывшие в веках мужчина и женщина упорно тянут за собой чемоданы с заграничными вещами рядом с Центральным рынком. Печально, что одну сумку отломали и утащили вандалы. Остальные, впрочем, ещё на месте — не забудьте покрутить колёсико на удачу.
Фигуру вяжущей бабушки под названием «Воспоминание» Белгороду подарили в 2005 году скульпторы из Харькова. О тех временах остались только воспоминания: неизменно лишь умиротворённое лицо старушки, устремлённое куда-то в небо, да сотканный в порыве мечтаний чрезвычайно длинный чулок. Найти скульптуру можно сразу за драмтеатром.
Согласно рассказам местных, вандалы в своё время не пожалели и бабушку, оторвав ей руку. Впрочем, весьма скоро столь необходимая для вязания часть тела вернулась на своё предусмотренное природой и скульпторами место.
Девочку с мыльными пузырями можно найти на пересечении проспекта Ватутина и улицы 5 Августа. Бедняге тоже регулярно доставалось от хулиганов, которые разве что не уничтожали скульптуру, но та всё же выстояла, хоть и лишилась горна для мыльных пузырей. Обязательно потрите девочке косички — получите заряд удачи.
Дипломированный специалист появился напротив 12 корпуса НИУ «БелГУ» совсем недавно, но уже успел лишиться висевшей справа на шапочке кисточки. Впрочем, знающие люди утверждают, что после получения диплома её нужно было перебросить на левую сторону — но теперь уже поздно. Остаётся лишь пожать бакалавру руку, тем более что он весьма заботливо уже протянул её вам.
Да, это огромный куб из, вероятно, гранита. Найти его можно рядом с НИУ «БелГУ». Просто, стильно, но на вкус пробовать не рекомендуется — грызть его так же сложно, как стать дипломированным специалистом. Спросите у памятника выше.