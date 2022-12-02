Гладков рассказал, за чей счёт купят оружие и аптечки для белгородских ополченцев

В Белгородской области формируется ополчение, но добровольцам необходимо обмундирование. Кто поможет в его приобретении, жители региона спросили у губернатора.
У нас в области создаётся ополчение, уже начались занятия. Вопрос: кто будет финансировать приобретение оружия, обмундирования, амуниции, медикаментов? Или ополченцам нужно будет покупать аптечки, рюкзаки и всё остальное за своё счёт?
Владислав Самойленко
Глава региона успокоил: ополченцам с приобретением необходимых вещей помогут.
Если вы вошли в состав территориальной обороны, думаю, вам уже сказали, что приобретать будем мы. Конечно, будем помогать. Не переживайте.
Вячеслав Гладков
Ранее основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин рассказал, что в Белгородской и Курской областях некоторые крупные работодатели отказывают своим сотрудникам, пожелавшим записаться в ополчение, в предоставлении небольшого отпуска для боевой подготовки. Пригожин потребовал от бизнесменов прекратить безобразничать и не мешать работникам в подготовке.