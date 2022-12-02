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Гладков рассказал, за чей счёт купят оружие и аптечки для белгородских ополченцев

Сегодня, 07:51
Фото: 1MI
Белгородцы интересуются, помогут ли ополчению с приобретением обмундирования, аптечек и рюкзаков. Жители региона предполагают, что всё это им придётся купить за свой счёт. Так это или нет, ответил губернатор во время прямого эфира 1 декабря.
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СВО

В Белгородской области формируется ополчение, но добровольцам необходимо обмундирование. Кто поможет в его приобретении, жители региона спросили у губернатора.

У нас в области создаётся ополчение, уже начались занятия. Вопрос: кто будет финансировать приобретение оружия, обмундирования, амуниции, медикаментов? Или ополченцам нужно будет покупать аптечки, рюкзаки и всё остальное за своё счёт?
Владислав Самойленко

Глава региона успокоил: ополченцам с приобретением необходимых вещей помогут.

Если вы вошли в состав территориальной обороны, думаю, вам уже сказали, что приобретать будем мы. Конечно, будем помогать. Не переживайте.
Вячеслав Гладков

Ранее основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин рассказал, что в Белгородской и Курской областях некоторые крупные работодатели отказывают своим сотрудникам, пожелавшим записаться в ополчение, в предоставлении небольшого отпуска для боевой подготовки. Пригожин потребовал от бизнесменов прекратить безобразничать и не мешать работникам в подготовке.

Пригожин предупредил бизнесменов, не дающих отпуска белгородским ополченцам
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#Инна Рогова#Общество#СВО#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Ополчение#Оружие#Амуниция#Покупка#Аптечки
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