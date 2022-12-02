Гладков рассказал, за чей счёт купят оружие и аптечки для белгородских ополченцев

Белгородцы интересуются, помогут ли ополчению с приобретением обмундирования, аптечек и рюкзаков. Жители региона предполагают, что всё это им придётся купить за свой счёт. Так это или нет, ответил губернатор во время прямого эфира 1 декабря.

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