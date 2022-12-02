Фёдор Смолов ушёл от внучки Ельцина к фотомодели из Белгорода

В Сети появились слухи, что футболист Фёдор Смолов и внучка экс-президента России Мария Юмашева расстались. Девушка уже удалила общие фотографии со спортсменом из соцсетей.
Сам Смолов, судя по всему, встречается с фотомоделью родом из Белгорода. Виолетта Тюркина — обладательница титула «Вице-мисс России-2018». Ранее девушка училась на Пиренейском полуострове, говорит на испанском и английском языках.
Футболист же не делится подробностями своей личной жизни. Даже роман со своей бывшей девушкой Марией Юмашевой он подтвердил не сразу.