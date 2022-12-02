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Фёдор Смолов ушёл от внучки Ельцина к фотомодели из Белгорода

Сегодня, 10:19
Фото: "КП-Белгород"/Страница Тюркиной в ВК
Внучка бывшего президента России удалила общие фото со спортсменом в соцсетях, пишет Readovka.

В Сети появились слухи, что футболист Фёдор Смолов и внучка экс-президента России Мария Юмашева расстались. Девушка уже удалила общие фотографии со спортсменом из соцсетей.

Сам Смолов, судя по всему, встречается с фотомоделью родом из Белгорода. Виолетта Тюркина — обладательница титула «Вице-мисс России-2018». Ранее девушка училась на Пиренейском полуострове, говорит на испанском и английском языках.

Футболист же не делится подробностями своей личной жизни. Даже роман со своей бывшей девушкой Марией Юмашевой он подтвердил не сразу. 

 

#Наталья Корявых#Общество#Фёдор Смолов#Виолетта Тюркина#Мария Юмашева#Жизнь звёзд#Развод#Футболист#Личная жизнь
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