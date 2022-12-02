Фонд «Милосердие» начинает новогоднюю акцию помощи самым нуждающимся

«Каждый год мы с волнением объявляем о начале этой доброй новогодней акции, потому что знаем, как много неравнодушных людей хотят реально помочь нуждающимся, - прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Такую возможность предоставляет наш «Поезд милосердия», который открыт для любых пожертвований. Все участники акции могут быть уверены, что каждый собранный рубль обязательно попадет тем, кто больше других нуждается в поддержке».