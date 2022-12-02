Депутат Владимир Зотов посетил с визитом завод Владимира Зотова

На своей странице в соцсети депутат областной думы Владимир Зотов рассказал, что во время рабочей поездки по округу посетил санветутильзавод. Событие там произошло важное — установили четвёртый варочный котёл, что позволило довести мощности переработки отходов животного происхождения до 72,6 тыс. тонн в год.