Депутат Владимир Зотов посетил с визитом завод Владимира Зотова

На своей странице в соцсети депутат областной думы Владимир Зотов рассказал, что во время рабочей поездки по округу посетил санветутильзавод. Событие там произошло важное — установили четвёртый варочный котёл, что позволило довести мощности переработки отходов животного происхождения до 72,6 тыс. тонн в год.
Для этого пристроили новый корпус с линией переработки к зданию завода. Котёл введут в эксплуатацию во второй половине декабря. На заводе создадут девять новых рабочих мест.
Интересно, что завод принадлежит «Садам Белогорья», которыми, в свою очередь, владеют пополам Владимир Зотов и его партнёр по бизнесу и тоже совладелец «Агро-Белогорья» Лариса Ковалёва.