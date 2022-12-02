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Депутат Владимир Зотов посетил с визитом завод Владимира Зотова

Сегодня, 15:32
Фото: страница Владимира Зотова в ВК
Лидер топа богатых людей Белгородской области отчитался о рабочей поездке в Яковлевский городской округ.

На своей странице в соцсети депутат областной думы Владимир Зотов рассказал, что во время рабочей поездки по округу посетил санветутильзавод. Событие там произошло важное — установили четвёртый варочный котёл, что позволило довести мощности переработки отходов животного происхождения до 72,6 тыс. тонн в год.

Для этого пристроили новый корпус с линией переработки к зданию завода. Котёл введут в эксплуатацию во второй половине декабря. На заводе создадут девять новых рабочих мест.

Интересно, что завод принадлежит «Садам Белогорья», которыми, в свою очередь, владеют пополам Владимир Зотов и его партнёр по бизнесу и тоже совладелец «Агро-Белогорья» Лариса Ковалёва.

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#Наталья Корявых#Общество
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