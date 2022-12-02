«Бутово-агро» судится с белгородским министерством из-за участка

ООО «Бутово-агро» подало в суд на министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области. Поводом стала ситуация вокруг земельного участка под растениеводство площадью в 708 938 кв. м в Яковлевском горокруге.
Ранее министерство решило отказать в проведении торгов по продаже права аренды на эту землю. Помимо этого, в сентябре ведомство на официальном сайте опубликовало извещение о предоставлении участка для сельскохозяйственного пользования.
«Бутово-агро» посчитало, что тем самым права и законные интересы компании были нарушены. Истец требует, чтобы министерство устранило нарушения и чтобы ненормативный правовой акт признали недействительным.
Заявление «Бутово-агро» подало в октябре. Предварительное заседание по делу суд отложил на 15 декабря.
ООО «Бутово-агро» зарегистрировано в 2005 году в Яковлевском горокруге. Компания занимается разведением молочного КРС и производством сырого молока. Гендиректором компании является Надежда Мирошникова. Учредители — ЗАО «Томмолоко» (45%), Владимир Мирошников (30%) и Ольга Ткаченко (25%).
Напомним, что в марте Росприроднадзор по итогам проверки обнаружил в «Бутово-агро» 19 нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами. Ведомство выписало штраф в общей сложности на 1 млн рублей.