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«Бутово-агро» судится с белгородским министерством из-за участка

Сегодня, 11:05
Фото: 1MI
Компания требует провести торги по продаже права аренды на участок для растениеводства в Яковлевском горокруге. Иск к региональному министерству имущественных и земельных отношений зарегистрировали в Арбитражном суде Белгородской области.

ООО «Бутово-агро» подало в суд на министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области. Поводом стала ситуация вокруг земельного участка под растениеводство площадью в 708 938 кв. м в Яковлевском горокруге.

Ранее министерство решило отказать в проведении торгов по продаже права аренды на эту землю. Помимо этого, в сентябре ведомство на официальном сайте опубликовало извещение о предоставлении участка для сельскохозяйственного пользования.

«Бутово-агро» посчитало, что тем самым права и законные интересы компании были нарушены. Истец требует, чтобы министерство устранило нарушения и чтобы ненормативный правовой акт признали недействительным.

Заявление «Бутово-агро» подало в октябре. Предварительное заседание по делу суд отложил на 15 декабря.

ООО «Бутово-агро» зарегистрировано в 2005 году в Яковлевском горокруге. Компания занимается разведением молочного КРС и производством сырого молока. Гендиректором компании является Надежда Мирошникова. Учредители — ЗАО «Томмолоко» (45%), Владимир Мирошников (30%) и Ольга Ткаченко (25%).

Напомним, что в марте Росприроднадзор по итогам проверки обнаружил в «Бутово-агро» 19 нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами. Ведомство выписало штраф в общей сложности на 1 млн рублей.

Белгородское «Бутово-Агро» оштрафовали за нарушения на 1 млн рублей
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#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Арбитражный суд#Иск#Бутово-Агро#Министерство имущественных и земельных отношений#Инна Рогова#Есть повод
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