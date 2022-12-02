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Белгородцы стали чаще обращаться в Центр помощи участникам СВО и их семьям

Сегодня, 14:25
Фото: 1MI
За месяц количество обращений выросло вдвое. В ноябре психологи провели 44 консультации, сообщает ТАСС.

Белгородцы стали больше обращаться в Центр помощи участникам СВО и их семьям. В ноябре психологи провели с жителями региона 44 консультации — вдвое больше, чем месяцем ранее. Количество работающих психологов увеличили.

Центр психологической помощи организовал благотворительный фонд «Офицерская честь». Психологи начали проводить консультации, в том числе и групповые, с октября текущего года.

Как отметил руководитель пилотного проекта Сергей Большаков, в Центре работают четыре психолога, ранее их было трое. Это связанно с высокой востребованностью их услуг. Людям помогают бесплатно.

Специалисты помогают белгородцам справляться с тревожностью, учат бороться со стрессом, а также как успокаивать себя и близких. В планах начать проводить занятие по йоге и дыхательной гимнастике. Подобные центры могут появиться и в других приграничных регионах. 

 

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#Наталья Корявых#Общество#Операция на Украине#Белгород#Центр помощи семьям мобилизованных#Рост числа обращений
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