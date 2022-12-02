Белгородцы стали чаще обращаться в Центр помощи участникам СВО и их семьям

Белгородцы стали больше обращаться в Центр помощи участникам СВО и их семьям. В ноябре психологи провели с жителями региона 44 консультации — вдвое больше, чем месяцем ранее. Количество работающих психологов увеличили.
Центр психологической помощи организовал благотворительный фонд «Офицерская честь». Психологи начали проводить консультации, в том числе и групповые, с октября текущего года.
Как отметил руководитель пилотного проекта Сергей Большаков, в Центре работают четыре психолога, ранее их было трое. Это связанно с высокой востребованностью их услуг. Людям помогают бесплатно.
Специалисты помогают белгородцам справляться с тревожностью, учат бороться со стрессом, а также как успокаивать себя и близких. В планах начать проводить занятие по йоге и дыхательной гимнастике. Подобные центры могут появиться и в других приграничных регионах.