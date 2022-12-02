Белгородцы смогут вновь поучаствовать в «Забеге обещаний» 1 января 2023 года

Жительница спросила у главы региона Вячеслава Гладкова, состоится ли забег 1 января в парке Победы, как и в прошлом году. Ведь, по её информации, у властей забег не стоит в планах.
Однако губернатор в вечернем прямом эфире опроверг эту информацию.
Кто вам сказал, что он не состоится? Готовимся и надеемся, что все вместе побежим 1 января в парке Победы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что «Забег обещаний» — это открытый праздничный марафон. Все желающие пробежать белгородцы приходят в парк Победы 1 января в 12:00, пишут на своём номере цель на будущий год и пробегают дистанцию. В 2023 году жителям области предстоит пробежать 2 023 метра.
В 2020 году акцию отменяли из-за из-за противоэпидемических мер.