Белгородцев просят помочь грудничку с врождённой деформацией черепа

Белгородцев попросили помочь со сбором средств ребёнку с врождённой деформацией черепа. На лечение нужно собрать более 200 тыс. рублей. Этих денег у семьи, где до Лёвы было ещё двое детей, нет.
О диагнозе стало известно спустя месяц после рождения мальчика. Сначала ребёнка принял невролог по месту жительства. После посещения врачей медицинские документы Лёвы направили в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко в Москву.
В октябре грудничку сделали операцию. Теперь требуется сохранить полученный результат, чтобы не возник рецидив. По мере роста ребёнку потребуются несколько краниальных ортезов. Специальные шлемы помогут поддерживать правильную анатомическую форму головы.