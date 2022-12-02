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Белгородцев просят помочь грудничку с врождённой деформацией черепа

Сегодня, 10:08
Фото: кадр из сюжета "Вести.Белгород"
На лечение четырёхмесячному мальчику нужно более 200 тыс. рублей. У его родителей таких денег нет. Репортаж о маленьком Лёве опубликовали в ГТРК «Белгород».

Белгородцев попросили помочь со сбором средств ребёнку с врождённой деформацией черепа. На лечение нужно собрать более 200 тыс. рублей. Этих денег у семьи, где до Лёвы было ещё двое детей, нет.

О диагнозе стало известно спустя месяц после рождения мальчика. Сначала ребёнка принял невролог по месту жительства. После посещения врачей медицинские документы Лёвы направили в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко в Москву.

В октябре грудничку сделали операцию. Теперь требуется сохранить полученный результат, чтобы не возник рецидив. По мере роста ребёнку потребуются несколько краниальных ортезов. Специальные шлемы помогут поддерживать правильную анатомическую форму головы.

 

 

#Наталья Корявых#Общество#Младенец#Деформация черепа#Сбор средств
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