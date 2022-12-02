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Белгородка: «Жителей из села Муром бросили на смерть в обстрелах»

Сегодня, 19:48
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Женщина услышала такую информацию от жителей села и поинтересовалась в прямом эфире у Вячеслава Гладкова, насколько это правдиво.
Сюжет
Обстрел

Белгородка спросила у губернатора области в прямом эфире, почему жителей села Муром Шебекинского горокруга бросили на смерть в обстрелах. Такую информацию женщина услышала от самих жителей.

Однако губернатор ответил, что это неправда. Всем жителям предлагали покинуть свои дома, но многие от этого предложения отказались.

Никто никого не бросал, хотя ситуация в селе действительно крайне непростая. Особенно на двух улицах, которые находятся ближе к границе. Глава села сама прошла по всем домам и предложила им временно переехать в безопасное место. Но многие не согласились. С этим мы уже восемь месяцев сталкиваемся.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что последний раз село Муром подвергалось обстрелу 1 декабря: весь день населённый пункт обстреливали ВСУ, из-за чего мирный житель получил ранения средней степени тяжести.

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#Александра Склярова#Спецоперация#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ
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