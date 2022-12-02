Белгородка придумала изнасилование, чтобы помириться с парнем

Позже она обратилась в полицию, показала место предполагаемого преступления. Оперативники проверили камеры видеонаблюдения и выяснили, что никакого изнасилования не было. Валуйчанка пояснила, что пошла на преступление, чтобы получить поддержку от друга. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.