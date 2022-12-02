Белгородка придумала изнасилование, чтобы помириться с парнем

Молодую жительницу Валуйского горокруга будут судить из-за выдуманной истории с изнасилованием. Она хотела помириться с парнем и солгала ему, после чего написала заявление в полицию. Теперь её обвиняют в ложном доносе.
Ссора между 19-летней обвиняемой и её молодым человеком произошла 21 сентября 2022 года. Причиной стала ревность. Девушка хотела возобновить отношения, поэтому и решила солгать.
Позже она обратилась в полицию, показала место предполагаемого преступления. Оперативники проверили камеры видеонаблюдения и выяснили, что никакого изнасилования не было. Валуйчанка пояснила, что пошла на преступление, чтобы получить поддержку от друга. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.