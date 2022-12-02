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Белгородка придумала изнасилование, чтобы помириться с парнем

Сегодня, 08:04
Фото: 1MI
Девушка хотела помириться со своим парнем и солгала ему. Затем она написала заявление в полицию. Её обвинили в ложном доносе, сообщили в региональном СК.

Молодую жительницу Валуйского горокруга будут судить из-за выдуманной истории с изнасилованием. Она хотела помириться с парнем и солгала ему, после чего написала заявление в полицию. Теперь её обвиняют в ложном доносе.

Ссора между 19-летней обвиняемой и её молодым человеком произошла 21 сентября 2022 года. Причиной стала ревность. Девушка хотела возобновить отношения, поэтому и решила солгать.

Позже она обратилась в полицию, показала место предполагаемого преступления. Оперативники проверили камеры видеонаблюдения и выяснили, что никакого изнасилования не было. Валуйчанка пояснила, что пошла на преступление, чтобы получить поддержку от друга. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

 

 

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#Наталья Корявых#Происшествия#Валуйский горокруг#Ложный донос#Придуманное изнасилование#Следственный комитет
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