Белгородец пожаловался на количество автобусных рейсов в Чернянку

Чтобы разобраться в ситуации, мы направили официальный запрос в правительство Белгородской области. В ответе нам сообщили, что по маршруту Белгород — Чернянка еженедельно выполняется 44 рейса в прямом и обратно направлении. По маршрутам, проходящим через автостанцию Чернянки, еженедельно выполняется 16 рейсов. Также в правительстве подчеркнули, что в текущем году количество рейсов по маршруту Белгород — Чернянка не изменилось.