Белгородец пожаловался на количество автобусных рейсов в Чернянку

Как отметил Сергей, по маршруту Белгород — Чернянка сократили количество автобусных рейсов. Также мужчина пожаловался на качество автобусов на этом маршруте.
Систематически сложно добраться из Чернянки в Белгород. Качество автобусов оставляет желать лучшего — печки не работают, гнилой кузов.
Сергей
Чтобы разобраться в ситуации, мы направили официальный запрос в правительство Белгородской области. В ответе нам сообщили, что по маршруту Белгород — Чернянка еженедельно выполняется 44 рейса в прямом и обратно направлении. По маршрутам, проходящим через автостанцию Чернянки, еженедельно выполняется 16 рейсов. Также в правительстве подчеркнули, что в текущем году количество рейсов по маршруту Белгород — Чернянка не изменилось.
Маршруты Белгород-Чернянка обслуживают ИП Лычев Сергей Викторович, ООО «Трансэкспресс», ИП Дьяченко Геннадий Александрович. Маршруты, проходящие через автостанцию Чернянки, обслуживают ИП Федорищев Игорь Николаевич и ИП Дьяченко Геннадий Александрович.
Согласно выданным свидетельствам по маршрутам перевозчики могут использовать малый, средний и большой класс транспортных средств. Класс транспортного средства перевозчики выбирают, исходя из пассажиропотока.
Из ответа регионального правительства
Также редакция «Бел.Ру» поинтересовалась, какие междугородные автобусные рейсы сократили в области в 2022 году. Выяснилось, что по заявлению перевозчиков в текущем году были закрыты маршруты № 659 «Красное –Новоуколово — Белгород» и № 713 «Валуйки — Ливенка — Белгород ч/з Шебекино».
Напомним, с 28 ноября временно изменились маршруты движения 13 автобусных рейсов через Шебекино. Новый вариант движения автобусов исключит из маршрута потенциально опасный участок.