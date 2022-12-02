Белгородец хотел повредить Toyota Land Cruiser неприятеля, но перепутал авто

Мужчина несколько раз ударил металлической урной по Toyota Land Cruiser, но спустя время понял, что это не та иномарка. Сбегать с места происшествия подозреваемый не стал и сам обратился в полицию, рассказали в региональном УМВД.

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