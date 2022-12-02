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Белгородец хотел повредить Toyota Land Cruiser неприятеля, но перепутал авто

Сегодня, 13:41
Фото: 1MI
Мужчина несколько раз ударил металлической урной по Toyota Land Cruiser, но спустя время понял, что это не та иномарка. Сбегать с места происшествия подозреваемый не стал и сам обратился в полицию, рассказали в региональном УМВД.

Инцидент произошёл на парковке торгового центра в Старом Осколе. Там подозреваемый заметил Toyota Land Cruiser и подумал, что иномарка принадлежит его давнему знакомому, с которым у него сложились не самые приятные отношения. На фоне старых обид 35-летний мужчина решил отомстить: взял металлическую урну и несколько раз ударил ею по иномарке.

Когда к машине подошла женщина — её владелица, оскольчанин понял, что ошибся. Сбегать с места происшествия мужчина не стал. Он дождался полицию и сам во всём сознался.

Возбуждено уголовное дело. За умышленное повреждение чужого имущества ему грозит до двух лет тюрьмы.

Уголовное дело по той же статье ранее возбудили против девушки, которая из ревности подожгла дом возлюбленного, оставив в нём горевший халат. Другого мужчину тоже планировали судить за поджог дома неприятеля.

Белгородец пошёл под суд за поджог дома своего неприятеля
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#Инна Рогова#Происшествия#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Автомобиль#Уголовное дело#ТЦ#Парковка
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