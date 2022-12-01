Жены участников СВО рассказали о своих проблемах губернатору МО Воробьеву

В ходе беседы жены участников боевых действий посетовали на невозможность получить положенную льготу на оплату коммуналки. Это связано с тем, что адрес по прописке и адрес проживания у них не совпадают. Документ о соцнайме не считается основанием для предоставления льготы. Присутствовавший на встрече глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ дал слово в скором времени проработать вопросы регистрации с органами соцзащиты.