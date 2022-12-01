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За десять месяцев больные ВИЧ белгородки родили 37 детей

Сегодня, 13:03
Фото: 1MI
По данным главврача центра профилактики и борьбы со СПИДом Ирины Николаевой, ежегодно в Белгородской области от больных ВИЧ женщин рождаются порядка 40 детей.

Не стал исключением и 20222 год: за десять месяцев у женщин с ВИЧ родились 37 детей.

Кроме того, как отметила Николаева, в течение четырёх лет не зафиксировали ни одного случая вертикальной передачи болезни от матери к ребёнку. За этим стоит диспансерное наблюдение, лечение, профилактика, наблюдение за малышом.

Люди работают, они консолидированные в обществе, создают семьи, рожают. Нормальный процесс жизни можно сохранить и при болезни.
Ирина Николаева

Стоит отметить, что несколько лет назад шесть белгородок были инфицированы во время беременности: в этом году одна из них родила абсолютно здорового ребёнка.

В своё время она была рождена от мамы, которая тоже болела ВИЧ. И вот, спустя поколение, она родила абсолютно здорового ребёнка.
Ирина Николаева
С начала года ВИЧ нашли у 185 белгородцев
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#Артем Черненко#Медицина#Эксклюзив#Белгородская область#Мама#Дети#Вич#Роды
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