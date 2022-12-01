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Posted 1 декабря 2022, 13:03

Published 1 декабря 2022, 13:03

Modified 2 октября 2024, 14:27

Updated 2 октября 2024, 14:27

За десять месяцев больные ВИЧ белгородки родили 37 детей

За десять месяцев больные ВИЧ белгородки родили 37 детей

1 декабря 2022, 13:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Медицина
По данным главврача центра профилактики и борьбы со СПИДом Ирины Николаевой, ежегодно в Белгородской области от больных ВИЧ женщин рождаются порядка 40 детей.

Не стал исключением и 2022 год: за десять месяцев у женщин с ВИЧ родились 37 детей.

Кроме того, как отметила Николаева, в течение четырёх лет не зафиксировали ни одного случая вертикальной передачи болезни от матери к ребёнку. За этим стоит диспансерное наблюдение, лечение, профилактика, наблюдение за малышом.

Люди работают, они консолидированные в обществе, создают семьи, рожают. Нормальный процесс жизни можно сохранить и при болезни.
Ирина Николаева

Стоит отметить, что несколько лет назад шесть белгородок были инфицированы во время беременности: в этом году одна из них родила абсолютно здорового ребёнка.

В своё время она была рождена от мамы, которая тоже болела ВИЧ. И вот, спустя поколение, она родила абсолютно здорового ребёнка.
Ирина Николаева
С начала года ВИЧ нашли у 185 белгородцев
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#Белгородская область#Медицина#Дети#Эксклюзив#Вич#Мама#Роды
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