За десять месяцев больные ВИЧ белгородки родили 37 детей

Posted 1 декабря 2022, 13:03
Published 1 декабря 2022, 13:03
Modified 2 октября 2024, 14:27
Updated 2 октября 2024, 14:27
Не стал исключением и 2022 год: за десять месяцев у женщин с ВИЧ родились 37 детей.
Кроме того, как отметила Николаева, в течение четырёх лет не зафиксировали ни одного случая вертикальной передачи болезни от матери к ребёнку. За этим стоит диспансерное наблюдение, лечение, профилактика, наблюдение за малышом.
Люди работают, они консолидированные в обществе, создают семьи, рожают. Нормальный процесс жизни можно сохранить и при болезни.
Ирина Николаева
Стоит отметить, что несколько лет назад шесть белгородок были инфицированы во время беременности: в этом году одна из них родила абсолютно здорового ребёнка.
В своё время она была рождена от мамы, которая тоже болела ВИЧ. И вот, спустя поколение, она родила абсолютно здорового ребёнка.
Ирина Николаева