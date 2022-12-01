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Вячеслав Гладков опроверг наступление ВСУ на Белгород 10 декабря

Сегодня, 16:55
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков назвал фейком наступление ВСУ на Белгород
Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков назвал информацию о наступлении на Белгород фейком и запугиванием.

У Вячеслава Гладкова спросили – правда ли, что 10 декабря ВСУ готовят наступление на Белгород? Женщину беспокоит, как быть местным жителям, что с ними будет в случае нападения.

Губернатор сообщил, что наступление 10 декабря на Белгород – очередной фейк со стороны Украины.

У нас это происходит с марта 2022 года (сообщения о наступлении на Белгородскую область – прим. ред.). Каждую неделю целенаправленно украинские агентства запугивают, но у них ничего не получится. Конечно, это фейк.
Вячеслав Гладков

Губернатор совсем недавно уже отвечал на вопрос об угрозе наступления вооружённых сил Украины на Белгородскую область.

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