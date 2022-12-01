Вячеслав Гладков опроверг наступление ВСУ на Белгород 10 декабря

У Вячеслава Гладкова спросили – правда ли, что 10 декабря ВСУ готовят наступление на Белгород? Женщину беспокоит, как быть местным жителям, что с ними будет в случае нападения.
Губернатор сообщил, что наступление 10 декабря на Белгород – очередной фейк со стороны Украины.
У нас это происходит с марта 2022 года (сообщения о наступлении на Белгородскую область – прим. ред.). Каждую неделю целенаправленно украинские агентства запугивают, но у них ничего не получится. Конечно, это фейк.
Вячеслав Гладков
Губернатор совсем недавно уже отвечал на вопрос об угрозе наступления вооружённых сил Украины на Белгородскую область.