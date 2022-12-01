Вячеслав Гладков о недвижимости за рубежом: не было, нет и никогда не будет

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородцы довольно часто задают Вячеславу достаточно личные вопросы. Одни из недавних были о том, сколько спит губернатор и почему не носит шапку. Так местные жители, видимо, выражают свою любовь. И утоляют любопытство.