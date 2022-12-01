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Вячеслав Гладков о недвижимости за рубежом: не было, нет и никогда не будет

Сегодня, 19:51
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Гладков прокомментировал попадании под санкции Великобритании
Так губернатор Белгородской области высказался о Великобритании, которая внесла его в санкционный список.

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородцы довольно часто задают Вячеславу достаточно личные вопросы. Одни из недавних были о том, сколько спит губернатор и почему не носит шапку. Так местные жители, видимо, выражают свою любовь. И утоляют любопытство.

Сегодня такой вопрос тоже прозвучал. У губернатора поинтересовались, как он относится к попаданию в санкционный список Великобритании и «как много собственности» у него в этой стране.

Вячеслав Гладков никак не отреагировал на эту новость. Он считает, что его это не касается:

По-моему, в санкционных списках я с 2018 года. Никакого интереса к этой информации у меня нет, потому что по большому счёту, это никак меня не касается. Внесли и внесли. В отношении собственности — не было, нет, не планировал и никогда не будет.

 

Белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову запретили въезд в Великобританию
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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Санкции#Санкционный список#Гладков#Великобритания#Ес
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