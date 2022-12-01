Вячеслав Гладков о недвижимости за рубежом: не было, нет и никогда не будет

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородцы довольно часто задают Вячеславу достаточно личные вопросы. Одни из недавних были о том, сколько спит губернатор и почему не носит шапку. Так местные жители, видимо, выражают свою любовь. И утоляют любопытство.
Сегодня такой вопрос тоже прозвучал. У губернатора поинтересовались, как он относится к попаданию в санкционный список Великобритании и «как много собственности» у него в этой стране.
Вячеслав Гладков никак не отреагировал на эту новость. Он считает, что его это не касается:
По-моему, в санкционных списках я с 2018 года. Никакого интереса к этой информации у меня нет, потому что по большому счёту, это никак меня не касается. Внесли и внесли. В отношении собственности — не было, нет, не планировал и никогда не будет.