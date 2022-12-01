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ВСУ весь день обстреливают Муром: есть пострадавший с осколочными ранениями

Сегодня, 15:23
Фото: Bel.ru

Мужчину ранило в результате обстрела Мурома в Шебекинском горокруге

Раненого госпитализировали, его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. По словам губернатора, обстрел в населённом пункте сегодня идёт целый день. Повреждены два дома и ЛЭП.
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Обстрел

1 декабря ВСУ весь день обстреливали село Муром Шебекинского горокруга. Без пострадавших в этот раз не обошлось — осколочные ранения получил мужчина. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Пострадавшему оказывают необходимую помощь.

В результате обстрела повреждены два частных дома и линия электропередачи. Подомовой обход территории продолжается.

Напомним, что сегодня в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО. Помимо этого, обстрел был в приграничных горокругах. Пострадали дома, ДК и детсад.

Новые обстрелы в Белгородской области: повреждены дома, ДК и детсад
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