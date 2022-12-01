ВСУ весь день обстреливают Муром: есть пострадавший с осколочными ранениями

1 декабря ВСУ весь день обстреливали село Муром Шебекинского горокруга. Без пострадавших в этот раз не обошлось — осколочные ранения получил мужчина. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Пострадавшему оказывают необходимую помощь.