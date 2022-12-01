ВСУ весь день обстреливают Муром: есть пострадавший с осколочными ранениями

Posted 1 декабря 2022, 15:23
Published 1 декабря 2022, 15:23
Modified 1 декабря 2022, 15:25
Updated 1 декабря 2022, 15:25
1 декабря ВСУ весь день обстреливали село Муром Шебекинского горокруга. Без пострадавших в этот раз не обошлось — осколочные ранения получил мужчина. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Пострадавшему оказывают необходимую помощь.
В результате обстрела повреждены два частных дома и линия электропередачи. Подомовой обход территории продолжается.
Напомним, что сегодня в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО. Помимо этого, обстрел был в приграничных горокругах. Пострадали дома, ДК и детсад.