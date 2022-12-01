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Posted 1 декабря 2022, 15:23

Published 1 декабря 2022, 15:23

Modified 1 декабря 2022, 15:25

Updated 1 декабря 2022, 15:25

Мужчину ранило в результате обстрела Мурома в Шебекинском горокруге

ВСУ весь день обстреливают Муром: есть пострадавший с осколочными ранениями

1 декабря 2022, 15:23
Фото: Bel.ru.

Мужчину ранило в результате обстрела Мурома в Шебекинском горокруге

Сюжет
Обстрел
Раненого госпитализировали, его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. По словам губернатора, обстрел в населённом пункте сегодня идёт целый день. Повреждены два дома и ЛЭП.

1 декабря ВСУ весь день обстреливали село Муром Шебекинского горокруга. Без пострадавших в этот раз не обошлось — осколочные ранения получил мужчина. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Пострадавшему оказывают необходимую помощь.

В результате обстрела повреждены два частных дома и линия электропередачи. Подомовой обход территории продолжается.

Напомним, что сегодня в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО. Помимо этого, обстрел был в приграничных горокругах. Пострадали дома, ДК и детсад.

Новые обстрелы в Белгородской области: повреждены дома, ДК и детсад
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