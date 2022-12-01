Вице-премьер Чернышенко: ЦУРы помогли принять более 1 тыс. управленческих решений

По его словам, за период своей работы ЦУРы наладили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях, в результате чего время отработки обращений снизилось в 2,5 раза.
Данные центры были созданы во всех регионах страны и в 530 муниципальных образованиях РФ по поручению главы государства к 1 декабря 2020 года. Координацию их работы выполняет АНО «Диалог Регионы». Задача ЦУРов заключается в том, чтобы как можно быстрее отработать проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона.
К системе мониторинга ЦУР подключено около 6,5 тысячи сообществ федеральных и региональных органов власти, подведомственных организаций и более 100 тысяч государственных сообществ. В скором будущем планируется подключить к обратной связи и коммерческие организации, оказывающие услуги населению. Уже подключено 327 ресурсоснабжающих и управляющих компаний, сообщает rostovgazeta.ru.
Отмечается, что одним из основных показателей эффективности органов власти является работа с обратной связью. Так, в ряде регионов зарплата госслужащих коррелирует с показателями качества и скорости ответов гражданам.
Гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак отметил, что ЦУРы появились во время эпидемии коронавируса и помогли сохранить высокое качество взаимодействия с населением в реалиях новой жизни.
«Появились и другие форматы — от прямых эфиров чиновников в соцсетях до принятия федерального закона о госпабликах», — рассказал он.