Вице-премьер Чернышенко: ЦУРы помогли принять более 1 тыс. управленческих решений

Данные центры были созданы во всех регионах страны и в 530 муниципальных образованиях РФ по поручению главы государства к 1 декабря 2020 года. Координацию их работы выполняет АНО «Диалог Регионы». Задача ЦУРов заключается в том, чтобы как можно быстрее отработать проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона.