bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря 2022, 15:33

Published 1 декабря 2022, 15:33

Modified 1 декабря 2022, 15:33

Updated 1 декабря 2022, 15:33

Вице-премьер Чернышенко: ЦУРы помогли принять более 1 тыс. управленческих решений

1 декабря 2022, 15:33
В течение двух лет работы центров управления регионами (ЦУР) было принято более 1000 управленческих решений в сферах ЖКХ, социального обеспечения, благоустройства и других. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, за период своей работы ЦУРы наладили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях, в результате чего время отработки обращений снизилось в 2,5 раза.

Данные центры были созданы во всех регионах страны и в 530 муниципальных образованиях РФ по поручению главы государства к 1 декабря 2020 года. Координацию их работы выполняет АНО «Диалог Регионы». Задача ЦУРов заключается в том, чтобы как можно быстрее отработать проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона. 

К системе мониторинга ЦУР подключено около 6,5 тысячи сообществ федеральных и региональных органов власти, подведомственных организаций и более 100 тысяч государственных сообществ. В скором будущем планируется подключить к обратной связи и коммерческие организации, оказывающие услуги населению. Уже подключено 327 ресурсоснабжающих и управляющих компаний, сообщает rostovgazeta.ru.

Отмечается, что одним из основных показателей эффективности органов власти является работа с обратной связью. Так, в ряде регионов зарплата госслужащих коррелирует с показателями качества и скорости ответов гражданам.

Гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак отметил, что ЦУРы появились во время эпидемии коронавируса и помогли сохранить высокое качество взаимодействия с населением в реалиях новой жизни.

«Появились и другие форматы — от прямых эфиров чиновников в соцсетях до принятия федерального закона о госпабликах», — рассказал он.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика