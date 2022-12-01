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В центре Белгорода из-за горевшего мусора эвакуировали 15 человек

Сегодня, 10:08
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Всего в регионе за сутки зафиксировали четыре пожара — в жилых домах и бане. Никто не пострадал, сообщили в областном ГУ МЧС.

30 ноября в Белгороде на пятом этаже дома на проспекте Богдана Хмельницкого загорелся мусор на лестничной площадке. Спасатели вывели из задымлённого подъезда 15 человек.

Второй пожар произошёл в двухкомнатной квартире в десятиэтажке на проспекте Славы. Огонь повредил потолок в квартире. Предполагается, что пожар начался из-за аварийного режима работы электрической сети.

Ещё одно возгорание произошло около 4:30 в Валуйском горокруге. В посёлке Уразово в жилом доме сгорели две комнаты. Пожар, по предварительным данным, связан с нарушением правил технической эксплуатации электрооборудования.

Вечером 30 ноября в селе Гремячье Корочанского района загорелась баня. Огонь повредил внутреннюю отделку.

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