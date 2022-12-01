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В Старом Осколе может состояться третий сезон лагеря «Пятки из палатки»

Сегодня, 15:33
Фото: 1MI
Для этого создателям проекта потребуется 1,4 млн рублей. От Фонда президентских грантов они рассчитывают получить 642 тысячи рублей. Активисты планируют возродить такую форму досуга, как «семейный поход».

Благотворительный фонд содействия деятельности в сфере образования, культуры, просвещения и духовному развитию личности «Берёзки» планирует организовать третий сезон семейного палаточного лагеря «Пятки из палатки». Всего им потребуется 1,4 млн рублей. Из этой суммы 642 тысячи рублей активисты рассчитывают получить от Фонда президентских грантов.

Третий сезон предполагает организацию трёхсуточных смен-интенсивов, в ходе которых для молодых семей создадут условия для сближения, живого общения, обучения основам туристских навыков и возрождения такой формы досуга, как «семейный поход».

Особенностью третьего сезона станет интеграция семей из ДНР и ЛНР в единую «семью» народов России. Многие такие семьи вынуждены были оказаться в статусе беженцев на территории Старого Оскола и Белгородской области. Также укреплению единого культурного кода послужит работа площадки лагеря «Одни и те же сказки», где будут представлены самобытные истории и традиционные народные сказания на языках регионов.

Концепция лагеря «Пятки из палатки. Третий сезон. Одни и те же сказки» предполагает проведение в ходе лагерных смен-интенсивов работу различных площадок, направленных на демонстрацию единства народов Донбасса и Белгородской области. Для участников проведут мастер-классы по традиционным ремёслам Белгородской области и Донбасса: изготовление гончарных изделий, лозоплетение, вышивка и набойка по ткани. Также будет работать площадка «Одни и те же сказки».

Старт проекта запланирован на 1 февраля 2023 года.

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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Старый Оскол#Палаточный лагерь#Пары#Работа в ЛДНР
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