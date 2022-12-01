В Старом Осколе может состояться третий сезон лагеря «Пятки из палатки»

Концепция лагеря «Пятки из палатки. Третий сезон. Одни и те же сказки» предполагает проведение в ходе лагерных смен-интенсивов работу различных площадок, направленных на демонстрацию единства народов Донбасса и Белгородской области. Для участников проведут мастер-классы по традиционным ремёслам Белгородской области и Донбасса: изготовление гончарных изделий, лозоплетение, вышивка и набойка по ткани. Также будет работать площадка «Одни и те же сказки».