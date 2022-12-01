В Перми сразу после новогодних праздников уничтожат киоски и павильоны

Во время эпидемии коронавируса власти города должны были пролонгировать договоры аренды земли с владельцами киосков, однако они вынудили их заключить дополнительные соглашения об отсрочке демонтажа до 31 декабря 2022 года. Весной 2022 года в связи со сложной экономической обстановкой в стране были продлены для НТО договоры аренды, срок которых истекает в период с марта 2022-го по март 2026 года, на семь лет без каких-либо ограничений. Но в пермской администрации считают, что срок аренды у 200 павильонов истек ранее, а дополнительное соглашение к договору не считается, передает properm.ru.
В результате город может лишиться 200 киосков и павильонов уже 1 января 2023 года. Если это будет сделано, то на муниципальной территории останется около 100 киосков, хотя по нормативам минимальной обеспеченности должно быть 750.
Кроме того, власти города подали 300 исков к владельцам НТО о приведении более 400 действующих объектов в соответствие с типовыми проектами. А требования касаются не просто цвета стен, а, например, их площади, которая должна быть ровно 28 или 30 квадратных метров. При этом многим павильонам столько не надо, им достаточно и 10 квадратных метров.
Как сообщает properm.ru, если администрация Перми не начнет переговоры с владельцами НТО, в следующем году может случиться беспрецедентная катастрофа для всего малоформатного торгового бизнеса краевой столицы, в том числе для сотен работников и жителей города, кто привык покупать нужные товары в шаговой доступности.