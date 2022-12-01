В Перми сразу после новогодних праздников уничтожат киоски и павильоны

Во время эпидемии коронавируса власти города должны были пролонгировать договоры аренды земли с владельцами киосков, однако они вынудили их заключить дополнительные соглашения об отсрочке демонтажа до 31 декабря 2022 года. Весной 2022 года в связи со сложной экономической обстановкой в стране были продлены для НТО договоры аренды, срок которых истекает в период с марта 2022-го по март 2026 года, на семь лет без каких-либо ограничений. Но в пермской администрации считают, что срок аренды у 200 павильонов истек ранее, а дополнительное соглашение к договору не считается, передает properm.ru.