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В каком возрасте надо оформлять первую банковскую карту для ребенка

Сегодня, 14:45
Фото: pxhere.com
Банковская карта для детей удобна в использовании и может быть оформлена родителями с помощью пары кликов. Дополнительно инструмент позволяет ребенку обучиться финансовой грамотности.

Первая банковская карта в современном мире оформляется не для получения заработной платы, а с целью воспитания финансовой грамотности. Решение об этом принимают родители. В Тинькофф банке предлагается карта для ребенка до 14, которая позволяет контролировать расходы, вознаграждать за хорошее поведение или использовать инструмент как копилку. Детям нравятся электронные способы платежей, а также они заинтересованы в воспитании финансовой грамотности. Поэтому карта пользуется популярностью.

Когда детям давать карту

Выдача собственной банковской карты может быть приравнена к получению ребенком карманных денег. В современном мире поменялся способ перечисления средств, но смысл остался тем же самым. Следовательно, банковская карта может быть оформлена в том возрасте, в котором родители считают нужным давать карманные деньги. В большинстве случаев это происходит при поступлении ребенка в пятый класс.

Причины выдачи карманных денег с помощью банковской карты:

  • Воспитание финансовой грамотности. Ребенок учится планировать свои расходы, копить на нужные ему вещи, тем самым приобретая навыки управления денежными потоками. Дополнительно можно показывать детям отчет по тратам, тем самым наглядно демонстрируя на что он направляет выданные средства.
  • Контроль денег. Традиционный способ выдачи расходов на повседневные нужды не предполагает для родителей возможности наблюдения за тратами. С банковской картой это можно делать в обычном режиме. Мамы и папы также могут настраивать отчеты, узнавая на что тратит деньги их ребенок.
  • Вознаграждение и накопления. Можно настроить переводы денег за выполненные детьми задания. Это могут быть как незначительные вещи вроде помывки посуды, так и более важные дела. Например, окончание четверти без троек.

Детская банковская карта — удобный инструмент как для ребенка, так и для родителей. Главная причина в том, что все заинтересованные стороны получают необходимую для себя информацию.

Заключение

Выдавать банковскую карту своему ребенку или нет решает каждый родитель самостоятельно. Если принимается отрицательное решение, дети не получают возможности обучиться финансовой грамотности в современном мире. Также они не приобретают чувства самостоятельности, расплачиваясь в магазине как взрослые.

Поэтому детские банковские карты пользуются популярностью в современном мире.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк», универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

 

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#Кредит#Ребенок
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