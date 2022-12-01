В каком возрасте надо оформлять первую банковскую карту для ребенка

Первая банковская карта в современном мире оформляется не для получения заработной платы, а с целью воспитания финансовой грамотности. Решение об этом принимают родители. В Тинькофф банке предлагается карта для ребенка до 14, которая позволяет контролировать расходы, вознаграждать за хорошее поведение или использовать инструмент как копилку. Детям нравятся электронные способы платежей, а также они заинтересованы в воспитании финансовой грамотности. Поэтому карта пользуется популярностью.