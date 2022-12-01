В каком возрасте надо оформлять первую банковскую карту для ребенка

Первая банковская карта в современном мире оформляется не для получения заработной платы, а с целью воспитания финансовой грамотности. Решение об этом принимают родители. В Тинькофф банке предлагается карта для ребенка до 14, которая позволяет контролировать расходы, вознаграждать за хорошее поведение или использовать инструмент как копилку. Детям нравятся электронные способы платежей, а также они заинтересованы в воспитании финансовой грамотности. Поэтому карта пользуется популярностью.
Выдача собственной банковской карты может быть приравнена к получению ребенком карманных денег. В современном мире поменялся способ перечисления средств, но смысл остался тем же самым. Следовательно, банковская карта может быть оформлена в том возрасте, в котором родители считают нужным давать карманные деньги. В большинстве случаев это происходит при поступлении ребенка в пятый класс.
Причины выдачи карманных денег с помощью банковской карты:
Детская банковская карта — удобный инструмент как для ребенка, так и для родителей. Главная причина в том, что все заинтересованные стороны получают необходимую для себя информацию.
Выдавать банковскую карту своему ребенку или нет решает каждый родитель самостоятельно. Если принимается отрицательное решение, дети не получают возможности обучиться финансовой грамотности в современном мире. Также они не приобретают чувства самостоятельности, расплачиваясь в магазине как взрослые.
Поэтому детские банковские карты пользуются популярностью в современном мире.
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