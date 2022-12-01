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В Белгородской области заболеваемость ВИЧ в пять раз ниже общероссийской

Сегодня, 15:29
Фото: 1MI
ВИЧ
Согласно данным Роспотребнадзора, показатель поражённости ВИЧ в Белгородской области в 4,9 раз ниже, чем в целом по России.

Таким образом, область не входит в число сильно поражённых ВИЧ регионов. Показатель заражённости у нас составляет 160,6 на 100 тыс. населения. Для сравнения: по всей России этот показатель составляет 782 на 100 тыс. человек, что в 4,9 раз выше.

С 1992 года в Белгородской области выявили 3405 заболевших ВИЧ человек. Только за последние 10 месяцев болезнь диагностировали у 185 жителей региона.

2446 заболевших ВИЧ белгородцев находятся сейчас на диспансеризации. 93% из них получают необходимую терапию — остальные не могут или отказываются принимать лечение.

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#Медицина#Эксклюзив#Белгородская область#Вич#Заболеваемость#Россия#Статистика#Роспотребнадзор#Артем Черненко
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