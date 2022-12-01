В Белгородской области заболеваемость ВИЧ в пять раз ниже общероссийской

Таким образом, область не входит в число сильно поражённых ВИЧ регионов. Показатель заражённости у нас составляет 160,6 на 100 тыс. населения. Для сравнения: по всей России этот показатель составляет 782 на 100 тыс. человек, что в 4,9 раз выше.