В Белгородской области заболеваемость ВИЧ в пять раз ниже общероссийской

Таким образом, область не входит в число сильно поражённых ВИЧ регионов. Показатель заражённости у нас составляет 160,6 на 100 тыс. населения. Для сравнения: по всей России этот показатель составляет 782 на 100 тыс. человек, что в 4,9 раз выше.
С 1992 года в Белгородской области выявили 3405 заболевших ВИЧ человек. Только за последние 10 месяцев болезнь диагностировали у 185 жителей региона.
2446 заболевших ВИЧ белгородцев находятся сейчас на диспансеризации. 93% из них получают необходимую терапию — остальные не могут или отказываются принимать лечение.