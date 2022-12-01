В Белгородской области школьникам на дистанте отсрочили итоговое сочинение

Вместо декабря первая попытка написания итогового сочинения у выпускников из приграничных районов состоится в январе. У них, как и раньше, будет три попытки успешно справиться с заданием.

Это касается всех 11-классников, которые учатся в девяти приграничных районах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском округе – всего больше 3000 человек. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отсрочка написания сочинения на месяц связана с необходимостью вывезти детей в безопасное место для прохождения испытания. Итоговое сочинение выпускники будут писать в школах, власти выберут подходящие для этого и безопасные образовательные учреждения. ⠀ Ранее экзамен планировалось провести 7 декабря. Напомним, дистанционное обучение в Белгороде и 10 районах Белгородской области продлили до 24 марта. Дистанционное обучение в Белгородской области продлили до 24 марта Узнать подробнее