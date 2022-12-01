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В Белгородской области школьникам на дистанте отсрочили итоговое сочинение

Сегодня, 04:33
Фото: 1MI
Вместо декабря первая попытка написания итогового сочинения у выпускников из приграничных районов состоится в январе. У них, как и раньше, будет три попытки успешно справиться с заданием.

Это касается всех 11-классников, которые учатся в девяти приграничных районах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском округе – всего больше 3000 человек.

Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отсрочка написания сочинения на месяц связана с необходимостью вывезти детей в безопасное место для прохождения испытания. Итоговое сочинение выпускники будут писать в школах, власти выберут подходящие для этого и безопасные образовательные учреждения. ⠀

Ранее экзамен планировалось провести 7 декабря.

Напомним, дистанционное обучение в Белгороде и 10 районах Белгородской области продлили до 24 марта.  

Дистанционное обучение в Белгородской области продлили до 24 марта
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#Оксана Артемова#Образование#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Итоговое сочинение
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Дистанционное обучение в Белгородской области продлили до 24 марта
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