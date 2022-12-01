В Белгороде построят школу в виде жемчужины с научным хабом и спортивным центром

В Юго-Западном районе Белгорода в микрорайоне Жемчужина появится школа на 1,1 тыс. мест. В минстрое области рассказали, как её обустроят.
На территории будут работать начальная и старшая школы, спортивный центр и научный хаб. Все эти зоны объединят общим местом отдыха с амфитеатром и сценическим пространством. На крыше над рекреационным центром можно будет проводить занятия на открытом воздухе.
Уточняется, что строительство нового микрорайона Жемчужина запланировано в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. На реализацию инфраструктурного проекта выделили 2,23 млрд рублей.
По состоянию на 2022 год завершено проектирование инженерных сетей и дорог внутри кварталов. Также заключены договоры для подключения к сетям теплоснабжения и электроснабжения. Строительно-монтажные работы должны начаться в ближайшее время.