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В Белгороде построят школу в виде жемчужины с научным хабом и спортивным центром

Сегодня, 12:48
Фото: телеграм-канал минстроя Белгородской области

В Юго-Западном районе в Белгороде построят школу на 1100 мест

В региональном минстрое рассказали, как будет выглядеть здание общеобразовательного учреждения. Здесь расположатся спортивный центр, научный хаб и место отдыха с амфитеатром. В школе также можно будет проводить занятия на открытом воздухе.

В Юго-Западном районе Белгорода в микрорайоне Жемчужина появится школа на 1,1 тыс. мест. В минстрое области рассказали, как её обустроят.

На территории будут работать начальная и старшая школы, спортивный центр и научный хаб. Все эти зоны объединят общим местом отдыха с амфитеатром и сценическим пространством. На крыше над рекреационным центром можно будет проводить занятия на открытом воздухе.

Уточняется, что строительство нового микрорайона Жемчужина запланировано в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. На реализацию инфраструктурного проекта выделили 2,23 млрд рублей.

По состоянию на 2022 год завершено проектирование инженерных сетей и дорог внутри кварталов. Также заключены договоры для подключения к сетям теплоснабжения и электроснабжения. Строительно-монтажные работы должны начаться в ближайшее время.

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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Школа#Строительство#Юго-западный#Жемчужина#Наталья Корявых
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