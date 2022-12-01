Студенты в Белгороде пройдут курс начальной военной подготовки

Ранее сообщалось, что в российских школах появятся курсы начальной военной подготовки. Школьники будут их изучать на уроках ОБЖ. Аналогичные курсы в Белгородской области предложил организовать «Союз ветеранов Белогорья». Разница в том, что такие занятия будут и для взрослых.