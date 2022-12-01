Студенты в Белгороде пройдут курс начальной военной подготовки

Студентов Белгородского госуниверситета отправят на курсы военной подготовки. Новую дисциплину для всех студентов введут с начала следующего учебного года.
Распоряжение о создании специальной рабочей группы подписал ректор Олег Полухин. Она займётся вопросами по организации курсов. Также Полухин подчеркнул, что это первый шаг к созданию военной кафедры на базе вуза.
Ранее сообщалось, что в российских школах появятся курсы начальной военной подготовки. Школьники будут их изучать на уроках ОБЖ. Аналогичные курсы в Белгородской области предложил организовать «Союз ветеранов Белогорья». Разница в том, что такие занятия будут и для взрослых.