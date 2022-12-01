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Студенты в Белгороде пройдут курс начальной военной подготовки

Сегодня, 12:25
Фото: 1MI
Со следующего учебного года эту дисциплину введут для всех студентов НИУ «БелГУ», сообщили в телеграм-канале «Пегасий». Распоряжение о создании соответствующей рабочей группы подписал ректор Олег Полухин.

Студентов Белгородского госуниверситета отправят на курсы военной подготовки. Новую дисциплину для всех студентов введут с начала следующего учебного года.

Распоряжение о создании специальной рабочей группы подписал ректор Олег Полухин. Она займётся вопросами по организации курсов. Также Полухин подчеркнул, что это первый шаг к созданию военной кафедры на базе вуза.

Ранее сообщалось, что в российских школах появятся курсы начальной военной подготовки. Школьники будут их изучать на уроках ОБЖ. Аналогичные курсы в Белгородской области предложил организовать «Союз ветеранов Белогорья». Разница в том, что такие занятия будут и для взрослых.

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#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Студенты#Курсы#Начальная военная подготовка#БелГУ#Наталья Корявых
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