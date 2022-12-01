Старооскольский таксист хотел за деньги вернуть пассажирке забытые ею документы

В Старом Осколе 21-летняя девушка забыла в такси свою сумку с документами и мобильным телефоном стоимостью 60 тыс. рублей. Водитель решил её не возвращать.
33-летнего ранее судимого таксиста задержали на улице. Он рассказал, что сумку выбросил, а содержимое забрал себе. Документы подозреваемый планировал вернуть владелице за вознаграждение, написав объявление в интернете. Телефон мужчина собирался продать. Во время обыска у него обнаружили вещи девушки. Их ей вернут, когда закончится следствие.
Против старооскольца возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии за кражу.
Ранее сообщалось, что водитель такси украл у жительницы Белгорода 15 тыс. рублей. Он вытащил деньги из её сумки, когда женщина вышла подышать на улицу. Жертвами преступлений в регионе были и сами таксисты. В Белгородском районе мужчина расплатился с водителем купюрой банка приколов и присвоил себе сдачу, полученную настоящими деньгами.