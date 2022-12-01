Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Старооскольский таксист хотел за деньги вернуть пассажирке забытые ею документы

Сегодня, 13:49
Фото: 1MI
Девушка оставила сумку в машине, а злоумышленник решил не возвращать вещи клиентке, сообщили в региональном УМВД. Документы пассажирке он хотел вернуть за деньги, а её телефон — продать.
Сюжет
Кража

В Старом Осколе 21-летняя девушка забыла в такси свою сумку с документами и мобильным телефоном стоимостью 60 тыс. рублей. Водитель решил её не возвращать.

33-летнего ранее судимого таксиста задержали на улице. Он рассказал, что сумку выбросил, а содержимое забрал себе. Документы подозреваемый планировал вернуть владелице за вознаграждение, написав объявление в интернете. Телефон мужчина собирался продать. Во время обыска у него обнаружили вещи девушки. Их ей вернут, когда закончится следствие.

Против старооскольца возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии за кражу.

Ранее сообщалось, что водитель такси украл у жительницы Белгорода 15 тыс. рублей. Он вытащил деньги из её сумки, когда женщина вышла подышать на улицу. Жертвами преступлений в регионе были и сами таксисты. В Белгородском районе мужчина расплатился с водителем купюрой банка приколов и присвоил себе сдачу, полученную настоящими деньгами.

Белгородец расплатился с таксистом купюрой банка приколов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде таксист специально въехал в бампер чужой машины после ссорыТаксист в Белгороде украл у пассажирки 15 тысяч рублейТаксисту в Белгороде запретили выходить из дома по ночам и выезжать за пределы города
#Происшествия#Старый Оскол#Такси#Кража#Уголовное дело#Документы#Телефон#Наталья Корявых
Подпишитесь
ВСУ весь день обстреливают Муром: есть пострадавший с осколочными ранениями
Сегодня, 15:23
Дистанционное обучение в Белгородской области продлили до 24 марта
Сегодня, 04:19
Семилетняя девочка боится, что ПВО собьёт летящего в Белгородскую область Деда Мороза
Сегодня, 14:34
Мусор снова поехал к «Флагману»: экотехнопарк начал принимать отходы после скандала
Сегодня, 13:19
Дарья Лантратова и Наталия Полуянова посетили с рабочим визитом Белгородскую область
Сегодня, 12:11
Жители Харгоры в Белгороде временно останутся без света
Сегодня, 15:44