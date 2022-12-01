Старооскольский таксист хотел за деньги вернуть пассажирке забытые ею документы

Ранее сообщалось, что водитель такси украл у жительницы Белгорода 15 тыс. рублей. Он вытащил деньги из её сумки, когда женщина вышла подышать на улицу. Жертвами преступлений в регионе были и сами таксисты. В Белгородском районе мужчина расплатился с водителем купюрой банка приколов и присвоил себе сдачу, полученную настоящими деньгами.